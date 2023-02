Facebooker Đặng Như Quỳnh lĩnh án 2 năm tù giam

Ngày 14/2, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” đối với Facebooker Đặng Như Quỳnh. Trước đó, Quỳnh bị TAND quận Nam Từ Liêm tuyên án 2 năm tù về tội danh trên.

Bị cáo Đặng Như Quỳnh tại tòa.

Tại tòa, Đặng Như Quỳnh xin tòa phúc thẩm cho giảm nhẹ hình phạt và xin lại chiếc điện thoại Samsung Ultra Note 20. Theo bị cáo Quỳnh, chiếc điện thoại này không phải vật dụng mà Quỳnh dùng để biên các status “câu like”, không liên quan đến vụ án. Bị cáo cho rằng, chiếc điện thoại dùng để soạn thảo là một chiếc Iphone 12, nhưng đã bị rơi mất trong lúc Quỳnh đi đánh golf ở TP HCM.

Khi chủ tọa chất vấn "Tại sao không dùng để phạm tội mà lại có nhiều tin nhắn liên quan đến vụ án, đều do bị cáo gửi?", Quỳnh đáp do tài khoản các điện thoại được đồng bộ, nhắn tin ở một máy nhưng các điện thoại khác có cùng ứng dụng này vẫn hiển thị được.

Bị cáo Đặng Như Quỳnh thừa nhận hành vi phạm tội, xin tòa cho giảm nhẹ án để sớm về với gia đình, người thân.

Xét thấy không có cơ sở để giảm án, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Như Quỳnh và giữ nguyên bản án sơ thẩm 2 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” đối với bị cáo. Tòa tuyên trả lại cho bị cáo một Iphone 12 pro màu đen và 1 máy tính xách tay màu trắng đã qua sử dụng. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước một điện thoại Samsung Ultra Note 20.

Bản án sơ thẩm xác định, đầu tháng 4/2022, khi nghe ngóng thông tin một số lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, bất động sản bị xử lý, Quỳnh không có thông tin chính xác song vẫn suy diễn, đăng lên Facebook cá nhân việc ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị xử lý hình sự, được hàng nghìn người chia sẻ, tương tác. Đến khi các cơ quan tố tụng công bố thông tin chính thức, Quỳnh chỉnh sửa bài viết để định hướng người đọc tin là bản thân biết trước thông tin.

Ngày 6/4/2022, Quỳnh tiếp tục viết 2 bài có nội dung suy diễn, sai sự thật về một lãnh đạo tập đoàn lớn tên là T. Quỳnh lấy ảnh cá nhân của ông T. đem đi chỉnh sửa lại rồi đăng facebook, với nội dung suy diễn, sai sự thật. Việc này khiến nhiều nhà đầu tư hoang mang, liên tục bán tháo khiến mã chứng khoán của tập đoàn nói trên liên tục giảm sàn. Vốn hóa của mã chứng khoán này cũng giảm hàng nghìn tỉ đồng.

Sau đó, ông T. đã có đơn tố giác Đặng Như Quỳnh . Ngày 13/4, Đặng Như Quỳnh bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt khẩn cấp về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.