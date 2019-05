​Đại lễ Vesak 2019: Thời tiết nắng nóng, nhiều người say nắng, tăng huyết áp cấp cứu

(Kiến Thức) - Do thời tiết nắng nóng, cộng thêm việc người dân, du khách và Phật tử đổ về quá đông trong ngày đầu diễn ra đại lễ Vesak 2019, đường vào chùa Tam Chúc tắc nghẽn phải đi bộ khiến nhiều người say nắng, tăng huyết áp phải cấp cứu.

Đại lễ Phật đản Vesak bị say nắng, tăng huyết áp. Theo báo cáo nhanh của Tổ công tác y tế (Bộ Y tế), do thời tiết nắng nóng nhiều du khách và Phật tử đến dự bị say nắng, tăng huyết áp.

PGS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho hay, đa số các trường hợp bị say nắng, cảm nắng, viêm đường hô hấp trên, tăng huyết áp…, không có trường hợp nào ngộ độc thực phẩm.

Trong ngày đầu diễn ra đại lễ Vesak 2019, nhiều người bị say nắng, tăng huyết áp phải cấp cứu.

Về công tác an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm do Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong làm trưởng đoàn đã phối hợp với Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hà Nam kiểm tra, giám sát 35.800 suất ăn gồm: Ăn sáng tại các khách sạn và 3 chùa, 800 suất ăn chay buffet.

Tại tỉnh Ninh Bình, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Bình đã cử cán bộ giám sát và thường trực tại 9 khách sạn, tổng số suất ăn đã giám sát là 1.189 suất bao suất ăn sáng và suất ăn trưa. Tính đến thời điểm hiện tại cả Hà Nam và Ninh Bình chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm nào.

Ông Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh, Đại lễ Vesak là một trong các hoạt động văn hoá mang tính quốc tế, do đó các cán bộ y tế phải nỗ lực hết mình để phục vụ các đại biểu và du khách.

Tất cả các cán bộ, nhân viên y tế được cử tham gia phục vụ Đại lễ có trách nhiệm nghiêm chỉnh chấp hành phân công nhiệm vụ của Tổ Công tác và luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình phục vụ, luôn vui vẻ, hòa nhã, lịch sự.

Mời quý vị xem video: Khai mạc đại lễ Vesak 2019

Nguồn VTC.