Đường ổ gà gây chết người trên quốc lộ 1A: Trách nhiệm của ai?

Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Đông Hòa Huỳnh Minh Phúc (44 tuổi) tử vong.



Khoảng 20h50 tối ngày 12/11, ông Phúc đi xe máy trên Quốc lộ 1A khi đến đoạn qua khu phố 2 (phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa) thì bị sụp ổ gà, té ngã xuống đường, bị thương nặng và qua đời sau đó.

Đáng chú ý, đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên do Ban Quản lý dự án Thăng Long (thuộc Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư. Đoạn đường này dù còn đang trong thời hạn bảo hành nhưng hiện xuống cấp, hư hỏng nặng, nguy cơ mất an toàn cao nhưng chưa được sửa chữa.

Dư luận đặt câu hỏi, đường ổ gà gây chết người trên quốc lộ 1, trách nhiệm thuộc về ai?

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh:ATGT)

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, tai nạn giao thông là một trong những tình trạng xảy ra thường xuyên ở hầu hết các địa phương trên cả nước. Bên cạnh những vụ tai nạn xuất phát từ nguyên nhân chủ quan thì cũng không ít những tai nạn do khách quan.

Thực tế, hệ thống giao thông trên tất cả tỉnh thành cả nước khá phức tạp và mỗi tuyến đường có chất lượng và tuổi thọ khác nhau, cần phải được sự quản lý, kiểm tra giám sát thường xuyên và chặt chẽ của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Do đó, để làm rõ trách nhiệm khi xảy ra vụ tai nạn giao thông chết người trên do ổ gà trên quốc lộ 1 thì trước hết cần phải điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Luật sư Hoàng Tùng cho biết, theo Luật giao thông Đường bộ 2008, đường giao thông của từng địa phương thuộc quyền quản lý của Sở GTVT. Đây là cơ quan có trách nhiệm quản lý, giám sát, sửa chữa đường giao thông. “Ổ gà, ổ voi” đều phải do cơ quan này phát hiện và khắc phục.

“Nếu như nguyên nhân xảy ra tai nạn do đơn vị thực hiện thi công, sửa chữa không đảm bảo thực hiện thi công nhanh chóng khi phát hiện lỗi “ổ gà, ổ voi” và bảo đảm các biện pháp cảnh báo an toàn trong quá trình nhận thực hiện thi công, sửa chữa công trình, Sở GTVT của địa phương đó sẽ có trách nhiệm bồi thường theo khoản 1 điều 584 bộ luật Dân sự. Thậm chí có thể sẽ phải chịu mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo Điều 281 Bộ luật Hình sự về tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý công trình giao thông.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 584 Bộ luật Dân sự cũng nói rằng người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại.

Như vậy, nếu rơi vào trường hợp bất khả kháng theo khoản 2 điều 584 nêu trên, Sở GTVT sẽ không phải bồi thường. Đó là trường hợp tai nạn do sự kiện bất khả kháng gây ra. Tức là nếu do thiên tai, bão lũ bất ngờ, dù Sở GTVT đã cố gắng cảnh báo, sửa chữa nhưng do nhiều hạn chế khách quan mà không thể đảm bảo an toàn gây ra tai nạn, thì Sở GTVT sẽ không phải bồi thường.

“Để đi được tới kết luận, ai là người sẽ phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm cụ thể như thế nào, trước hết việc cần làm đầu tiên là điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Nếu nguyên nhân nằm ở sự thiếu trách nhiệm của Cơ quan quản lý nhà nước , cần xử lý nghiêm để làm bài học cho sự tắc trách này, bởi việc xảy ra tai nạn giao thông do sự xuống cấp của các công trình giao thông đã xảy ra rất nhiều từ trước tới nay” - luật sư Hoàng Tùng nêu ý kiến.

Luật sư Hoàng Tùng cũng cho rằng, để xảy ra tai nạn giao thông chết người do ổ gà chưa được sửa chữa khắc phục có phần trách nhiệm của đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Phương Đông, Giám đốc Sở GTVT Phú Yên cho biết, đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên đang còn thời gian bảo hành của dự án do Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ GTVT) làm đại diện chủ đầu tư. Tuy nhiên, đoạn này và toàn tuyến quốc lộ 1 qua Phú Yên bị hư hỏng rất nặng. Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên có công văn đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý sửa chữa các hư hỏng trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú Yên để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, đến nay các đoạn đường còn đang bảo hành do Ban Quản lý dự án Thăng Long quản lý vẫn chưa được sửa chữa, khắc phục. Ông Nguyễn Minh Lương, Trưởng phòng điều hành dự án của Ban quản lý dự án Thăng Long cho biết, đoạn đường trên nằm trong gói thầu tăng cường kết cấu mặt đường do Công ty TNHH Hợp Tiến thi công và gói thầu này chưa hết thời hạn bảo hành. Ban Quản lý dự án Thăng Long liên tục kiểm tra, yêu cầu nhà thầu sửa chữa hư hỏng theo trách nhiệm bảo hành. Tuy nhiên, nhà thầu chỉ có thể khắc phục tạm để đảm bảo giao thông chứ chưa thể sửa chữa triệt để do mưa kéo dài. Ban Quản lý dự án Thăng Long đã ký hợp đồng với một doanh nghiệp ở Phú Yên để sửa chữa nhưng chưa thể triển khai do mưa liên tục. Nói về trách nhiệm khi xảy ra tai nạn chết người do ổ gà trên quốc lộ 1, ông Lương cho biết, phải có kết luận của cơ quan chức năng về nguyên nhân tai nạn thì mới rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Lương cho rằng, việc chưa khắc phục được ngay các hư hỏng trên quốc lộ 1 qua Phú Yên, dù là do khách quan bởi thời tiết bất lợi, thì cũng có phần trách nhiệm của đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công…

