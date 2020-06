Đường Nhuệ thừa nhận việc đánh người tại trụ sở Công an Trần Lãm

Như Kiến Thức đã đưa tin, ngày 11/6, Đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công an TP Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình vừa có kết luận điều tra vụ án "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình và đề nghị truy tố Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích, theo khoản 2 Điều 104 Bộ luật Hình sự.

“Hiện hồ sơ và kết luận điều tra vụ việc cũng đã được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị xem xét, truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường" – đại tá Nguyễn Xuân Hậu thông tin.

Trước đó, ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích” liên quan vụ án trên.

Vào tháng 1/2015, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ hình sự để điều tra vụ việc nhưng 6 tháng sau, ngày 5/7/2015, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra". Văn bản do Thiếu tá Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ký.

Ngày 16/4, cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 5/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra lại.

Liên quan vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm, trước đó, bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, ngụ số nhà 2, ngõ 331, phường Trần Lãm, TP Thái Bình) từng có đơn gửi cơ quan công an tố cáo Nguyễn Xuân Đường, tức Đường "Nhuệ" và đàn em đánh con trai bà là anh Mai Thế Duy ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm.

Cụ thể, thời điểm đó, bà Lý cùng con trai là Mai Thế Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình). Tại đây, mẹ con bà đã bị Đường “Nhuệ” và đàn em đóng cửa phòng đánh ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm dẫn đến việc con trai bà bị thương tật 15%. Bà Đinh Thị Lý cho biết, một ngày sau buổi ra phường, nhóm giang hồ tiếp tục đến nhà bà chửi rủa, đập phá camera.