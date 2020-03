Dừng thi công để khắc phục sự cố “hầm chông” găm lốp ô tô trên vành đai 3

Cụ thể, mới đây Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình, tạm dừng thi công, các lãnh đạo liên quan phải làm kiểm điểm liên quan đến việc thi công sửa chữa các khe co giãn trên đường Vành đai 3, khi thi công xong được che đậy bằng tấm thép vẫn còn cả những chiếc đinh thép nhô lên cao.

Trong đó, nội dung văn bản nêu: Qua theo dõi của Sở GTVT Hà Nội và phản ánh của báo chí, trong quá trình thi công dự án sửa chữa, thay thế khe co giãn đường Vành đai 3 trên cao đoạn cầu Dậu - cầu Mai Dịch, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (thay mặt chủ đầu tư là Sở GTVT) chưa tuân thủ theo các biện pháp đảm bảo ATGT, phương án phân luồng đã được Sở GTVT phê duyệt, gây mất ATGT.

Từ thực tế trên, để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình triển khai thực hiện dự án thời gian tới, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung, cụ thể: Đối với Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khẩn trương tổ chức rà soát toàn bộ các dự án cải tạo, sửa chữa đang triển khai trên địa bàn thành phố, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, phương án phân luồng tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

"Tại dự án án sửa chữa, thay thế khe co giãn đường Vành đai 3 trên cao đoạn cầu Dậu - cầu Mai Dịch, phải tạm dừng thi công để tổ chức khắc phục các tồn tại gây mất ATGT trong quá trình thi công. Chỉ được phép tiếp tục thi công sau khi đã khắc phục các tồn tại gây mất an toàn giao thông”.

Với các cá nhân có liên quan, Sở GTVT nêu rõ sẽ kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, các nhà thầu thi công và các cá nhân có liên quan trong quá trình thi công không thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội giao Thanh tra giao thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trọng quá trình triển khai thi công dự án sửa chữa, thay thế khe co giãn đường Vành đai 3 trên cao đoạn cầu Dậu - cầu Mai Dịch đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành; Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Như tin đã đưa, thời gian gần đây nhiều phương tiện đi trên đường vành đai 3 trên cao đoạn từ Big C Thăng Long đến cầu vượt Mai Dịch (Hà Nội) gặp rất nhiều công trường thi công đậy bằng những tấm thép cao hơn cả mặt đường từ 3 đến 5 cm. Thậm chí một số tấm thép còn có đinh nhọn nhô lên khỏi mặt đường khiến cánh tài xế ví von nó không khác nào "bẫy chông". Điều này gây ảnh hưởng, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thực tế, một số phương tiện khi đi qua đây đã bị rách lốp, thủng lốp do va vào góc nhọn của tấm sắt hoặc bị "chông sắt" găm vào lốp. Được biết, tốc độ cho phép tối đa đường vành đai 3 trên cao là 80km/h. Ở tốc độ cao như vậy, nếu xe bị thủng lốp, nổ lốp hoặc trơn trượt trên mặt phẳng của tấm sắt che thanh co giãn giữa 2 dầm cầu là vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn hiểm họa khôn lường.

Tối 24/3, sau khi Báo Kiến Thức phản ánh, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở GTVT Hà Nội đã cho tháo "chông" sắt và thi công thí điểm lại một điểm để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Được biết, đoạn có đinh nhô lên khỏi mặt đường thuộc dự án sửa chữa, thay thế thanh co giãn đường vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Dậu – cầu Mai Dịch.

Đại diện chủ đầu tư của dự án là Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông – Sở GTVT Hà Nội. Đại diện liên danh liên danh các nhà thầu thi công gồm: Công ty TNHH đầu tư và xây dựng công trình Trường Thịnh (Kim Bảng – Hà Nam); Công ty CP đầu tư xây dựngThương mại Thanh Tùng (Long Biên – Hà Nội); Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng 126 (Thạch Hà – Hà Tĩnh).

