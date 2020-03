“Hầm chông” trên đường vành đai 3: Đơn vị thi công tháo “chông” sắt ngay trong đêm

Liên quan đến phản ánh của độc giả Báo Kiến Thức và thành viên diễn đàn giao thông, ô tô, xe máy OFFB về tình trạng xe ô tô bị rách lốp, thủng lốp khi đi qua "hầm chông" trên đường vành đai 3, sau khi bài báo phản ánh của Báo Kiến Thức, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở GTVT Hà Nội đã cho tháo "chông" sắt và thi công lại để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. (Ảnh Tiền Phong) Các tấm sắt cao hơn mặt đường 3cm-5cm mặt trơn trượt, phía mép ngoài được hàn vào các cọc sắt nhô cao hơn lên với mặt đường vô tình tạo thành những cây chông sắt, trực chờ đâm thủng lốp xe ô tô đi qua. (Ảnh Tiền Phong) Một chiếc "chông" sắt găm vào bánh xe tô tô trên đường vành đai 3. (Ảnh Tiền Phong)

Sau khi Báo Kiến Thức phản ánh về thực trạng xuất hiện “hầm chông” trên đường vành đai 3 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở GTVT Hà Nội đã chỉ đạo tháo dỡ các cọc sắt nhô cao, thi công lại tấm sắt trên đường để đảm bảo an toàn. Nhiều tài xế cho rằng, với tốc độ phương tiện được lưu thông tại đường Vành đai 3 trên cao 80km/h, khi gặp các tấm thép cao hơn mặt đường từ 3 đến 5 cm và có đinh nhọn nhô lên như vậy rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông đi qua các điểm này. Ghi nhận của PV Kiến Thức vào khoảng 11h tối 24/3 cho thấy, các điểm công trường thi công sửa chữa khe co giãn đã được các công nhân viên Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông sửa chữa lại. Theo đó, đơn vị này sẽ tiến hành thí điểm thay thế các mối hàn nổi lộ đinh sắt phía trên bằng việc gắn ngàm ngầm phía dưới ăn sâu vào lòng đường. Bên cạnh đó, gờ giảm tốc cao su cũng được lắp ở các mép giúp các phương tiện đi qua được dễ dàng hơn. Ngoài ra, đơn vị cũng cử người túc trực ở công trường 24/24 phòng trường hợp sự cố xảy ra để có thể kịp thời xử lý. Các mối hàn nổi lộ đinh sắt phía trên tấm thép đậy tại công điểm thi công đã được gỡ ra. Đơn vị này khoanh vùng thi công để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Theo ông Nguyễn Đức Giang - Phó giám đốc Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở giao thông vận tải Hà Hội cho biết: “Tối 24/3, chúng tôi tạm thí điểm tại điểm này để theo dõi xem mật độ nảy của nó như thế nào sau khi ô tô đi qua có đảm bảo không, nếu được thì chúng tôi sẽ làm đại trà”. Ông Giang cho biết thêm, “Việc lắp thanh co giãn rất nhiều công đoạn, thứ nhất chúng tôi phải tẩy bê tông để cho vừa khe mới, sau khi làm đúng kích thước rồi phải hàn cốt thép định vị lại khe co giãn, sau đó hàn cốt thép của khe mới vào bản gầm cầu, sau đó đổ bê tông chờ bê tông liên kết”. Theo ông Nguyễn Văn Hải - Giám sát Chủ đầu tư Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở giao thông vận tải Hà Hội cho biết, hiện có tổng 53 khe co giãn trên đoạn đường Vành đai 3 trên cao đoạn từ cầu Dậu đến Mai Dịch, dự kiến hoàn thành vào ngày 25/4. Trước đó, đại diện chủ đầu tư cho biết, tuyến đường vành đai 3 trên cao có lưu lượng tham gia giao thông lớn, gấp 7-8 lần so với thiết kế. Về đêm các xe có trọng tải hàng trăm tấn chạy với tốc độ 80-90km/h, do đó ở một số mối hàn có hiện tượng bong ra. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, đơn vị này đã chỉ đạo khắc phục. Đồng thời báo cáo lên Sở GTVT Hà Nội về phương án khắc phục. Vụ "hầm chông" vành đai 3: Thí điểm ngàm ngầm phía dưới.

