Tin nóng ngày 17/11: Bênh mẹ vợ, con rể đánh chết người

1. Bênh mẹ vợ, con rể đánh chết người: Tối 16/11, tại khu trọ ở quận Bình Tân, TP HCM, anh Nguyễn Trọng Huy Vũ (45 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với mẹ vợ của Nguyễn Ngọc Sơn (21 tuổi, quê Nghệ An). Sơn vì bênh mẹ vợ nên đã cầm nón bảo hiểm lao vào đánh túi bụi anh Vũ khiến nạn nhân tử vong. Hôm nay, Công an quận Bình Tân, TP HCM cho biết đang điều tra làm rõ vụ án. 2. Cụ bà 78 tuổi rơi lầu ở chung cư: Khoảng 10h15 ngày 17/10, người dân sống ở chung cư Ngô Gia Tự (quận 10, TP HCM) nghe tiếng động mạnh. Đến nơi, nhân chứng phát hiện cụ bà đã tử vong. Theo đó, nạn nhân là cụ bà 78 tuổi sống ở tầng 10 chung cư. Cư dân chung cư cho biết nạn nhân sống khá hiền lành, giao tiếp cởi mở với những người xung quanh. 3. Mất mạng vì mâu thuẫn trong lúc đi xăm mình: Hôm nay, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ được Lê Hoài Phong (SN 1992, ngụ thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, tối 12/11, thấy nhóm Sóc Văn Thuận (SN 1989, ngụ thị trấn Tịnh Biên) đến cửa hàng xăm của Phong. Phong cho biết giờ này không còn xăm cho khách, Thuận và Phong xảy ra cự cãi. Sau đó, Phong đã ra tay sát hại nạn nhân. 4. Vợ bị phạt 750.000 đồng vì lấy tiền chồng rồi hoang báo trộm: Ngày 17/11, Công an xã Thường Thới A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt hành chính đối với Nguyễn Thị Hến (SN 1980) số tiền 750.000 đồng về hành vi Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trước đó, Sau khi chờ chồng ngủ say, Hến lấy 26 triệu đồng trong túi quần mang đi cất giấu đến sáng hôm sau thì hoang báo bị trộm. 5. Người phụ nữ chuyên cướp tài sản của học sinh: Lê Thiện Ngọc Trân (24 tuổi, ngụ TP Châu Đốc, An Giang) khai để có tiền tiêu xài nên đã rủ em ruột và cháu ruột đi cướp giật tài sản của các học sinh. Trân còn thừa nhận đã thực hiện trót lọt sáu vụ cướp giật tài sản khác của các em học sinh trên địa bàn huyện An Phú. 6. Tìm thấy thi thể nam sinh lớp 6 đuối nước: Sau 3 ngày rơi xuống nước mất tích, sáng 17/11, thi thể nam sinh lớp 6 được tìm thấy cách nơi gặp nạn 200m xảy ra tại sông Ayun (đoạn qua thôn Sô Ma Lơng A, xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Danh tính nam sinh là Lê Minh H. (SN 2009, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Du, trú tại thôn Yên Phú 2, xã Chrôh Pơnan. 7. Cho vay với lãi suất "cắt cổ": Lương Văn Tuấn (SN 1986, trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) khai nhận từ đầu năm 2018 đến nay, Tuấn đã cho 18 người dân trên địa bàn vay 33 lượt vay tiền với tổng số tiền cho vay là: 104 triệu đồng, thu lợi bất chính từ việc cho vay nặng lãi số tiền 34.888.371 đồng. Hôm nay, Tuấn đã bị Công an huyện Kỳ Sơn bắt giữ về hành vi cho vay nặng lãi với mức lãi suất "cắt cổ". >>> Xem thêm video: Chàng rể côn đồ đánh chết mẹ vợ, làm vợ trọng thương. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

