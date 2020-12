Tin nóng ngày 26/12: Bị vượt mặt, tài xế đánh chết người đi xe máy

Bị vượt mặt, tài xế đánh chết người đi xe máy: Ngày 25/12, Trương Ngọc Tuấn, 26 tuổi, ngụ TP Dĩ An điều khiển xe tải đi trên đường ở TP Dĩ An, Bình Dương. Lúc này, ông Nguyễn Ngọc Lực (40 tuổi, ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đi xe máy cùng chiều và vượt lên trước đầu xe tải của Tuấn. Tuấn đã chặn đầu xe ông Lực và lấy một cơ bida dài khoảng 70 cm trên cabin xuống đánh nhiều phát vào đầu, vai, lưng và mông làm ông Lực té ngã và chết tại chỗ. Giám đốc 32 tuổi lừa đảo 24 tỷ đồng: Ngày 26/12, Công an tỉnh Quảng Nam, đã bắt tạm giam Phan Đình Tín (32 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) - Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn vận tải Tín Rin và Công ty TNHH MTV Du lịch Ding Dong. Tín đã làm giả sổ đỏ để bán đất cho khách hàng, chiếm đoạt 24 tỷ đồng. Trộm 60 triệu của người đi cùng xe khách từ Nội Bài về Hà Nam: Lợi dụng lúc hành khách xuống xe vào Trạm dừng nghỉ Trường Sơn, thuộc địa phận thôn Triệu xá, xã Liêm Tuyền, tỉnh Hà Nam có sơ hở trong việc quản lý tài sản, Trương Văn Bình (SN 1984) đã nổi lòng tham lấy trộm ví của anh Sơn trong ví có số tiền 60 triệu đồng, rồi tẩu thoát. Hôm nay, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ Bình để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Bị can giết người được tại ngoại để sinh con: Ngày 26/12, Công an tỉnh Long An cho biết đã cho bị can Huỳnh Thị Điệp (39 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) tại ngoại để sinh con. Điệp bị cáo buộc kẻ sát hại cụ Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi) để cướp 12 chỉ vàng và 30 triệu đồng tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa hôm 28/10. Nam thanh niên tử vong do tông vào đuôi xe đầu kéo: Khoảng 1h ngày 26/12, trên quốc lộ 1A đoạn thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, anh D.C.S (SN 2000, ngụ xã Hồng Sơn) điều khiển lưu thông hướng Phan Thiết - Phan Rang bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo BKS 81C-091.77 đang dừng cùng chiều phía trước. Cú tông mạnh khiến anh S tử vong tại chỗ. Bắt người chồng tạt hóa chất gây thương tích vợ cũ: Chiều 26/12, Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Hà (32 tuổi), trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vì tạt hóa chất gây thương tích cho vợ cũ. Ngày 18/12, chị Nguyễn Thị D. (31 tuổi), trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng điều khiển xe máy chạy trên đường thuộc thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) thì bị Hà tạt hóa chất vào mặt chị D. gây thương tích. >>> Xem thêm video: Cự cãi, người đàn ông đi xe máy bị phụ xe tải đánh chết. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

