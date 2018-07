Cô giáo bị hiếp dâm tại lớp học sẽ được chuyển trường

Sau vụ hiếp dâm, trách nhiệm những người liên quan tại Trường THCS Lê Thuyết hiện vẫn chưa được làm rõ

Liên quan đến việc cô giáo bị hiếp dâm ngay tại nơi làm việc trong khi đi trực hè, ông Nguyễn Xuân Ty, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà cho hay, nếu thực sự cô P.T.N.N (giáo viên Trường THCS Lê Thuyết - xã Bình Thành, thị xã Hương Trà) có đơn xin chuyển trường thì sẽ được lãnh đạo thị xã giải quyết một cách nhanh chóng.

Theo ông Ty, đây cũng là cách góp phần để bảo vệ danh dự cho cô giáo N, vì nếu vẫn để cô giáo làm việc tại ngôi trường hiện tại sẽ nảy sinh nhiều chuyện.

Được biết, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà cũng đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT thị xã yêu cầu lãnh đạo Trường THCS Lê Thuyết cùng những cá nhân trong kíp trực ngày 20/6 tiến hành họp kiểm điểm, giải trình lý do vắng mặt tại nơi làm việc theo lịch phân công.

Mặt khác, lãnh đạo Trường THCS Lê Thuyết cũng cần giải trình lý do trường có hai lịch trực hè do Hiệu trưởng Trần Văn Bình ký trong một ngày, với thành phần trực thay đổi, được cho là nhằm “phù phép” để đối phó trách nhiệm sau khi xảy ra vụ án đau lòng.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, sáng 20/6, cô giáo P.T.N.N. (33 tuổi) khi thực hiện nhiệm vụ trực hè tại Trường THCS Lê Thuyết đã bị kẻ xấu bịt mặt xông vào trường dùng vũ lực cưỡng hiếp, cướp tài sản. Hung thủ Võ Minh Trung (sinh năm 1999, trú xã Bình Thành) ngay sau đó đã bị bắt, bị khởi tố về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

Điều đáng nói, vào ngày nạn nhân P.T.N.N bị xâm hại ngay tại nơi làm việc (hôm 20/6), cô giáo này vốn dĩ không có lịch trực. Tuy nhiên, do có một thầy giáo bận đi học quản lý giáo dục, cô N. phải “đóng thế” và xảy ra sự việc đau lòng.

Theo lịch trực hè của Trường THCS Lê Thuyết, do hiệu trưởng Trần Văn Bình ký ban hành ngày 24/5, số lượng nhân lực được phân công trực hè có 20 người, gồm lãnh đạo, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Thời điểm ngày 20/6 là phiên trực lãnh đạo của phó hiệu trưởng Lê Thanh Hải (trực liên tục từ 16 - 30/6), trực hành chính là giáo viên Nguyễn Đăng Hòa Tình. Còn lịch trực của cô N rơi vào các ngày 15/6 và 6/7.

Cũng theo lịch phân công này, thời gian trực đối với giáo viên trong ngày là từ 7h30-11h đối với buổi sáng, từ 13h30-17h chiều. Đối với thời gian trực hè của lãnh đạo Trường THCS Lê Thuyết, lịch trực đã “mập mờ” không ghi giờ trực nào nào cụ thể trong một ngày.

Riêng trong ngày 20/6, ông Nguyễn Đăng Hòa Tình đảm trách trực giáo viên. Tuy nhiên, sau đó, cô P.T.N.N là người phải “đóng thế” trực thay ông Tình, vì nam giáo viên này bận đi học.

Sau khi sự việc xảy ra, Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà đã yêu cầu lãnh đạo trường Lê Thuyết, những cá nhân liên quan kíp trực họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm để làm cơ sở xử lý kỷ luật.

Điều khiến nhiều người bất ngờ, sau vụ hiếp dâm cô giáo, tại trường này lại bỗng dưng xuất hiện thêm một lịch trực khác, cũng do hiệu trưởng Trần Văn Bình ký trùng ngày 24/5/2018. Trong đó, nhân lực được phân công trực không hề có tên cô P.T.N.N. Mặt khác, theo lịch trực này, trong ngày 20/6 - thời điểm cô N bị hiếp dâm tại trường - nhà trường không hề phân công giáo viên nào trực hè.

Lịch trực trường mới này vừa xuất hiện do ông Bình ký tên, được đóng dấu ban hành trùng ngày 24/5/2018 so với lịch cũ bị nghi ngờ được "phù phép" để đối phó trách nhiệm vụ cô giáo bị hiếp dâm, được hiệu trưởng Trường Lê Thuyết giải thích là do lỗi... đánh máy

Giải thích việc Trường THCS Lê Thuyết có 2 lịch trực do hiệu trưởng ký ban hành cùng ngày 24/5/2018, ông Trần Văn Bình giải thích, do Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà chỉ đạo phải tăng cường người trực tại trường, nên vào ngày 22/6/2018 trường đã họp và thay đổi lịch trực trường mới.

Ông Trần Văn Bình phân bua, đây là lịch trực trường làm lại vào ngày 22/6. Lẽ ra, việc này do nhân viên văn thư soạn thảo, nhưng vì người này bận, nên ông nhờ nhân viên thiết bị tên Tuấn đánh máy. Do nhân viên Tuân đánh máy… nhầm, nên lịch trực mới vẫn có ngày ban hành là 24/5/2018 như lịch trực cũ, nhưng lại do chính ông Bình ký.