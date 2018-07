Dự báo thời tiết 14/7: Mưa to, Hà Nội và nhiều tỉnh nguy cơ ngập lụt

Hôm qua, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hoạt động mạnh, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây nên hôm nay, đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hà Nội có nguy cơ ngập lụt do mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ nay đến hết ngày 17/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.

Tại Hà Nội, từ nay đến 17/7 sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Do có mưa nên nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống còn 32 độ C, trời không còn oi nóng như 2 ngày qua.

Trong 4 ngày tới, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình và các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dự báo sẽ xuất hiện một đợt lũ.

Biên độ lũ trên thượng lưu sông Đà, sông Thao và sông Lô từ 2-3m; thượng lưu sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long, sông La từ 1-3m; thượng lưu sông Mã, sông Cả từ 3-5m.

Hàng loạt tỉnh như: Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi. Các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2 ngày tới tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông nhiều nơi, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.



Ngoài ra, hôm qua, dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Biển Đông nối với một vùng áp thấp trên khu vực vịnh Bắc Bộ, có vị trí lúc 19h tối ở khoảng 18,0-20,0 độ Vĩ Bắc; 106,5-108,5 độ Kinh Đông.

Dự báo, trong 2-3 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh, vùng áp thấp trên khu vực vịnh Bắc Bộ có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.