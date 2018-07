Đi tập thể dục, thất kinh phát hiện thanh niên chết trong trạng thái treo cổ

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 5h30 sáng ngày 14/7, người dân đi tập thể dục tại khu vực hồ Đại An (Khu dân cư Đại An, phường Tứ Minh, TP Hải Dương) tỉnh Hải Dương đã bàng hoàng khi phát hiện một nam thanh niên chết trong trạng thái treo cổ trên cây.



Ngay lập tức, người dân đã báo cáo lên Công an phường Tứ Minh. Lực lượng công an phường đã xuống bảo vệ hiện trường đồng thời báo cáo lên Công an TP Hải Dương và các đơn vị chức năng.

Hiện trường vụ việc.

Theo quan sát của PV Kiến Thức tại hiện trường, nam thanh niên chết trong trạng thái treo cổ trên cây có độ tuổi từ 30 đến 35. Mặc quần sooc, áo ba lỗ màu đen. Dưới gốc cây có đôi dép và không có vât dụng như ghế xung quanh hiện trường. Một số người cho rằng, nếu treo cổ tự tử rất có thể nam thanh niên đã trèo lên cây sau đó dùng dây thắt cổ và nhảy xuống dưới.

Hiện chưa xác định được danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân xảy ra vụ việc.

PV Kiến Thức tiếp tục thông tin vụ việc trên…