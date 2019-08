Đột nhập phòng trọ vào giữa đêm hiếp dâm cô gái

Ngày 2/8, Công an TP.Tây Ninh., tỉnh Tây Ninh đang giữ Hồ Minh Hiếu (24 tuổi, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Theo đó, rạng sáng 1/8, chị Quỳnh Hoa (tên đã thay đổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) với vẻ mặt hốt hoảng tới Công an TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trình báo về việc bị một thanh niên hiếp dâm.

Cụ thể, tối 31/7, chị Quỳnh Hoa đang ở trong phòng trọ ở phường 1, TP.Tây Ninh thì nam thanh niên đột nhập vào phòng.

Lúc này, chị Quỳnh Hoa thức giấc định hô hoán thì đối tượng dùng cây gỗ khống chế yêu cầu chị không được la hét nếu không sẽ giết.

Hình minh hoạ.

Hoảng sợ nên chị Quỳnh Hoa không dám hô hoán. Tiếp đó, nam thanh niên khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm chị Quỳnh Hoa mặc cho chị này van xin.

Thực hiện xong hành vi xong nam thanh niên lục lọi lấy tiền, ĐTDĐ của chị Quỳnh Hoa rồi tẩu thoát.

Nhận tin báo, công an đã lấy lời khai, điều tra truy xét. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Hiếu là đối tượng gây án nên bắt giữ. Tại công an Hiếu khai nhận hành vi hiếp dâm và cướp tài sản cô gái.

