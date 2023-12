Đột kích “tóm gọn” loạt xe chở quá tải trong đêm ở Quảng Ninh

Khoảng 17h25 ngày 14/12, Tổ công tác của Cục CSGT Bộ Công an phối Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng CSGT bắt gọn xe quá tải trong đêm ở Quảng Ninh. Đến 2h sáng ngày 15/12, Tổ công tác đã dừng kiểm soát 44 xe, trong đó 37 xe vi phạm quá tải trọng (9 xe vừa vi phạm quá tải vừa vi phạm cơi nới thành thùng; 1 xe vi phạm quá tải từ 30% - 50%; 5 xe vi phạm quá tải trên 50% - 100%; quá tải từ trên 100% - 150% là 5 trường hợp và quá tải trên 150% là 26 xe). 3 trường hợp vi phạm cơi nơi thành thùng, 1 trường hợp tài xế không có giấy phép lái xe, 1 trường hợp không có phù hiệu và 1 trường hợp đang tiếp tục kiểm tra.



Đáng nói, trong số các xe tải vi phạm này có trường hợp quá tải từ 250 - 300%. Đặc biệt, có trường hợp điều khiển, chở quá tải vượt 263,10% và chở quá tải vượt 143,26%, cơi nói thành thùng đến gần 1m.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, Tổ công tác đã tiến hành bàn giao phương tiện, giấy tờ, phiếu cân tải trọng kèm theo cho Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh và yêu cầu Phòng tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả báo cáo về Cục CSGT trước ngày 30/12.

