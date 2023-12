10 vụ tai nạn giao thông thảm khốc đáng quên 2023

Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô và xe máy, cô gái trẻ tử vong: Chiều 12/11, ô tô biển số TP HCM chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng, hướng đi ra ngã tư Thủ Đức. Khi ô tô chạy qua địa bàn phường Long Thạnh Mỹ, TPThủ Đức, TP HCM xảy ra va chạm với 2 ô tô chạy theo chiều ngược lại. Cú va chạm làm các ô tô loạng choạng rồi va chạm vào 3 xe máy khác. Chiếc ô tô biển số TP HCM tiếp tục lao lên vỉa hè, tông sập tường rào một nhà dân ven đường. Hậu quả khiến chị Trần Thị Yến Nh. (18 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) tử vong. Tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người thương vong: Rạng sáng 2/11, xe tải biển kiểm soát 60C-377.13 chạy trên đường tỉnh lộ ĐT 767, hướng từ huyện Vĩnh Cửu ra ngã ba Trị An (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Khi đến Km3+900, đoạn trước chợ Việt Giai (ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) thì ô tô va chạm với xe máy biển kiểm soát 60B9-117.23 chạy chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Tai nạn 5 người chết, 10 người bị thương tại Lạng Sơn: Lúc 2h10 sáng 31/10, tại Km 70+830 thuộc địa phận thôn Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết, 10 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn là do ô tô BKS 14B-036.57 do lái xe Quách Đình Trọng (SN 1966 tại Quảng Ninh) điều khiển khi đến Km 70+830, quốc lộ 1A là đoạn đường dốc, cua, trời tối không có đèn đường nên đã đâm vào phần đuôi bên trái của ô tô đầu kéo BKS 98C-016.45 kéo theo sơmi rơmooc 98R-013.79 bị hư hỏng, đang dừng đỗ trên phần đường dành cho xe cơ giới, bị văng sang bên trái theo hướng đi, cùng lúc đó xe ô tô đầu kéo BKS 77H-036.57 kéo theo sơ mi rơ mooc BKS 77R-046.08 đi đến va chạm với xe BKS 14B-036.57. Hai xe máy tông trực diện, 3 người tử vong đêm Trung thu: Khoảng 20h30 ngày 29/9, tại km 229+200 trái tuyến Quốc lộ 2, thuộc thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang) xảy ra tai nạn giữa 2 xe máy đi ngược chiều. Cú tông mạnh khiến 2 xe máy hư hỏng, 6 thanh, thiếu niên ngồi trên 2 xe văng ra đường. Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ, 3 người cấp cứu tại bệnh viện. Hai xe máy tông trực diện, 3 người chết tại chỗ: Chiều 25/10, tại đường liên xã Ia Lâu đi Ia Ga đoạn qua thôn Pác Bó, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ va chạm giao thông giữa 2 xe máy khiến 3 trong số 4 người chết tại chỗ. Vụ va chạm trên cách trụ sở xã Ia Lâu khoảng 500m. Các nạn nhân chết được xác định gồm: Nay K. (13 tuổi, trú tại làng Tu 2, xã Ia Ga), Rơ Mah T. (17 tuổi), Rơ Mah Tuen (22 tuổi). Nạn nhân bị thương là Siu Ngư (18 tuổi, đều trú tại làng Tu, xã Ia Ga, huyện Chư Prông). Tai nạn kinh hoàng, 4 người chết, 5 người bị thương nặng: Rạng sáng 30/9, xe khách thương hiệu Thành Bưởi (biển số 50F-004.83) khi đi qua huyện Định Quán đã va chạm với ô tô 16 chỗ chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 4 người chết, 5 người bị thương. Theo những người dân ở gần khu vực hai bên đường nơi xảy ra tai nạn, mọi người nghe tiếng va chạm rất mạnh. Khi bà con chạy ra nơi hai xe va chạm nhau thấy cảnh tượng kinh hoàng, trên xe nhiều tiếng kêu la. Va chạm giữa xe ben và xe con khiến 3 thành viên CLB Hoàng Anh Gia Lai tử vong: Chiều 12/8, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa phận H.Chư Pưh (Gia Lai) khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do tài xế xe ben chủ quan, thiếu quan sát. Trong quá trình vượt xe con (xe chở thành viên đội tuyển HAGL), tài xế xe ben Đinh Tiến Bình (36 tuổi), để tránh xe tải chạy chiều ngược lại, đã đánh lái về phải và đâm vào xe ôtô con. Ô tô con sau đó bị kéo lê theo đầu xe ben rồi đâm vào xe tải ở chiều ngược lại. Tai nạn giữa ô tô và xe máy khiến 3 người thiệt mạng tại Bắc Giang: Khoảng 23h30 ngày 2/6, tại địa bàn phường Ngô Quyền (thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô mang BKS 98A-499.44 với xe máy BKS: 98B2-755.90. Xe máy do anh N.Q.T (SN 1974) chở theo vợ là chị D.T.Q (SN 1978) và con gái (SN 2009. Vụ va chạm giữa hai xe đã khiến 3 người trên xe gắn máy đều tử vong tại chỗ, các phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng. Ô tô tông liên hoàn 17 xe máy trước cổng trường, nhiều người bị thương: Chiều 5/4, tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội), xảy ra vụ ô tô tông hàng loạt xe máy trên đường Võ Chí Công. Vụ việc được ghi nhận có hàng chục người bị thương, khoảng 17 xe máy bị hư hỏng nặng. Theo điều tra, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế Hoàng Ngọc Vĩnh (sinh năm 1960) đạp nhầm chân ga dẫn đến va chạm với hàng loạt phương tiện khác. Theo kết quả giám định, lái xe không sử dụng bia rượu hay các chất kích thích khi lái xe. Tai nạn 10 người tử vong: Rạng sáng 14/2, tại ngã tư giao nhau giữa đường Võ Chí Công và đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp (thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 21 người thương vong. Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ ngồi (do ông Phạm Đức Hậu - SN 1975; trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi - điều khiển) lưu thông trên đường Võ Chí Công theo hướng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, chở theo 20 người, xảy ra va chạm với xe đầu kéo (do ông Trần Minh Nhật - SN 1982; trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành - điều khiển) trên đường Hậu cần Cảng Tam Hiệp theo hướng từ Quốc lộ 1 đi Cảng Tam Hiệp. Vụ tai nạn khiến tài xế Hậu và 9 người trên xe khách tử vong, 11 người khác bị thương. >>> Xem thêm video: Chở con đi học, 3 mẹ con thiệt mạng khi va chạm với xe tải.

