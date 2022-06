Đồng Tháp thông tin vụ Trưởng khoa Dược tử vong tại nhà riêng

Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, vào lúc 6h ngày 1/6, ông Đ.M.L (55 tuổi, ngụ khóm Mỹ Thượng, P Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã báo công an TP Cao Lãnh khi phát hiện vợ là bà N.T.T.O tử vong tại nhà.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến trường hợp bà N.T.T.O (52 tuổi), Trưởng khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tử vong tại nhà. Nguồn internet

Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ và Công an TP Cao Lãnh thành lập tổ khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong của bà N.T.T.O, Trưởng khoa Dược- Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Bước đầu cơ quan công an xác định bà uống một lượng lớn thuốc ngủ.

Bà N.T.T.O. có trình độ thạc sĩ, đã công tác tại Khoa Dược - Bệnh viện ĐK Đồng Tháp hơn 20 năm, trong đó nhiều năm làm trưởng khoa.

Ngay trong trưa 1/6, bức thư tuyệt mệnh được cho là của bà O. đã lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, vụ chỉ định thầu rút gọn test PCR của Việt Á bà O không nhận tiền, quà từ Cty Việt Á nhưng tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ lúc bắt đầu mua sắm chỉ định thầu vào cuối tháng 5/2021 đến tháng 5/2022. Bà O. luôn lo lắng không yên.

Nội dung lá thư tuyệt mệnh có nội dung "không thể chịu đựng áp lực thêm nữa", "nay thêm vụ Việt Á như nước tràn ly"...

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, cần phải xác minh mới có thể khẳng định đó có phải là lá thư tuyệt mệnh được cho là của bà O hay không.

Trước đó, ông Trần Văn Hai, Giám đốc CDC Đồng Tháp và Nguyễn Thị Lệ Ngọc (39 tuổi, Phó trưởng khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng thuộc CDC Đồng Tháp) bị Công an Đồng Tháp bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra tỉnh Đồng Tháp kết luận, năm 2020-2021, các đơn vị trên đã mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, thuốc... hơn 742 tỷ đồng từ nguồn kinh phí phòng chống Covid-19.

Riêng với Công ty Việt Á, các đơn vị mua sắm thông qua 10 gói thầu, tổng giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ. Tuy nhiên, giá trị thực tế mua sắm là hơn 197 tỷ và đã thanh toán cho Việt Á gần 157 tỷ.

