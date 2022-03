Vụ Cty Việt Á: Nút thắt tìm ra “trùm cuối” nằm ở 80% cổ phần

Đến nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã khởi tố 26 bị can liên quan đến vụ “nâng khống” kit xét nghiệm tại công ty Việt Á. Trong số đó, có cả các cán bộ cấp vụ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ và mới đây là 2 sỹ quan cấp tá thuộc Học viện Quân y.

Hiện dư luận vẫn đặt câu hỏi: “trùm cuối” của vụ việc này là ai? Đồng thời cho rằng, nút thắt tìm ra “trùm cuối” nằm ở 80% cổ phần của Công ty Việt Á? Bởi, các thông tin đến nay về Công ty Việt Á cho thấy, vốn điều lệ của doanh nghiệp này lên đến 1.000 tỷ đồng vào tháng 10/2017. Tuy nhiên, vốn góp của 3 cổ đông sáng lập gồm ông Phan Quốc Việt, ông Đồng Sỹ Huy và bà Hồ Thị Thanh Thủy chỉ giữ khoảng 20% cổ phần vốn doanh nghiệp. Như vậy khoảng 800 tỷ đồng do cá nhân, tổ chức nào nắm giữ, đến nay chưa được công bố.

Phan Quốc Việt - Tổng giám đốc Việt Á

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Đại biểu Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, vẫn còn rất nhiều vấn đề cần làm rõ liên quan vụ Việt Á.

Theo đại biểu Hòa, cần làm rõ cổ phần một số cá nhân nắm giữ trong Công ty Việt Á.

“80% số cổ phần còn lại trong Công ty Việt Á phải làm rõ số cổ phần này là của ai. Làm rõ xem cán bộ bộ, ngành hoặc vợ con, người thân của họ có ai đứng tên số cổ phần này không?”, đại biểu Hòa đặt câu hỏi.

Thứ hai, đại biểu Hòa cho rằng, cần làm rõ xem ai là người chống lưng, giới thiệu, nâng đỡ cho Việt Á?

Theo Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, bản thân ông vẫn cho rằng, Công ty Việt Á không thể nào một mình tự tung tự tác như vậy được.

Bởi Công ty Việt Á là một doanh nghiệp sinh sau đẻ muộn, vốn ban đầu chỉ có 80 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, chỉ từ vốn điều lệ 80 triệu ban đầu đã tăng lên tới 1.000 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty này được giao thẩm quyền phối hợp với Học viện Quân Y (Bộ Quốc phòng) để tham gia nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh bộ kit xét nghiệm COVID-19, trong khi rất nhiều công ty dược phẩm của cả nước rất lớn và tầm cỡ nhưng không được giao mà lại giao cho công ty Việt Á?

Thậm chí, Bộ Khoa học và Công nghệ từng đăng tải thông tin bộ Kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận, trong khi đó thực tế WHO không phê duyệt bộ xét nghiệm của Việt Á. Bộ Y tế thì tạo hành lang văn bản để Việt Á dễ bề thâu tóm và thao túng giá cả. Cụ thể, ngày 13/7/2021, Bộ Y tế gửi công văn đến các địa phương giới thiệu các sản phẩm kít xét nghiệm trong đó nêu rõ bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2 của công ty Việt Á có giá 470.000 đồng/bộ.

Lời khai của Phan Quốc Việt cho thấy, Việt đã “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit test COVID-19 lên khoảng 45%, số tiền doanh nghiệp này thu về trong vụ án là trên 500 tỷ đồng; số tiền chi “hoa hồng” mà Công ty Việt Á chi cho các "đối tác” gần 800 tỷ đồng.

“Dư luận cho rằng, với một công ty nhỏ, mới thành lập như Việt Á không thể được giao thầu, bán kit test khắp cả nước như vậy nếu không có chống lưng. Bởi vậy, không chỉ tôi mà nhiều người cho rằng, phía sau Công ty Việt Á có người chống lưng, giới thiệu và nâng đỡ cho doanh nghiệp này”, đại biểu Hòa nói.

Theo đại biểu Hòa, sự việc hiện nay đã đổ bể, nhiều cá nhân liên quan đã bị khởi tố trong đó có cả cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Học viện Quân Y.

Việc Học viện Quân y phải chịu trách nhiệm là rõ ràng. Đến nay, cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng đã khởi tố với hai sỹ quan cấp tá tại Học viện Quân y. Tuy nhiên, không chỉ dừng ở đó, trách nhiệm lãnh đạo Học viện Quân y như thế nào cần phải được làm rõ. Hiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ rõ vi phạm của Ban thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y cùng một số lãnh đạo, cán bộ Học viện này đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Do đó, cơ quan điều tra của Bộ Quốc Phòng cũng phải làm rõ để xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, người lãnh đạo ở Học viện Quân y. Bởi ký hợp đồng, hợp tác là lãnh đạo Học viện Quân Y chứ không phải cán bộ dưới quyền.

“Công ty Việt Á là có chống lưng mà người có chức có quyền mới có thể chống lưng được như vậy nên cần phải làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, đại biểu Hòa nói.

Thứ 3, đại biểu Phạm Văn Hòa cho rằng, cơ quan điều tra cần làm rõ việc chi hoa hồng 800 tỷ cho những ai, người nào được hưởng?

“Tới nay, dù đã khởi tố đến 26 người nhưng chưa thể hết số người liên quan đến con số hoa hồng khổng lộ trên và cần tiếp tục làm rõ”, đại biểu Hòa nêu ý kiến.

Mới đây, chiều 10/3, tại cuộc họp lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, điều tra để xử lý nghiêm vi phạm trong các vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Trước đó, ngày 3/3, trao đổi với báo chí liên quan tới công tác điều tra các sai phạm liên quan tới vụ Việt Á, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã uỷ thác cho cơ quan điều tra công an 62/63 tỉnh thành để tiến hành thu thập các tài liệu liên quan tới vụ công ty Việt Á bán kít xét nghiệm trực tiếp, gián tiếp cho các tổ chức, cá nhân, pháp nhân và các địa phương để tập hợp, củng cố xác minh để làm rõ các hành vi liên quan.

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cơ quan điều tra đang tích cực điều tra, xác minh tại các bộ, ngành có liên quan để làm rõ hành vi sai phạm trong việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép lưu hành sản xuất, hiệp thương giá, thông tin quảng cáo, tổ chức sản xuất, đánh giá chất lượng sản phẩm.

Với sự chỉ đạo sát sao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc tích cực của Bộ Công an cùng các bộ, ngành liên quan, người dân tin tưởng rằng “trùm cuối” vụ Việt Á dù là ai cũng sẽ sớm lộ diện và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

