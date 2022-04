Khởi tố, kỷ luật hàng loạt cán bộ vụ Việt á: Điểm danh … “trùm cuối”?

Từ tháng 12/2021, khi Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á đến nay, 26 bị can đã bị khởi tố liên quan vụ việc Á, nhiều cán bộ Bộ KH&CN, Y tế, Học viện Quân Y bị kỷ luật và xem xét kỷ luật. Những mắt xích vụ Việt Á đã được bóc gỡ. Công ty Việt Á: Đến nay đã có 4 lãnh đạo, 2 nhân viên Công ty Việt Á bị khởi tố gồm: Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á; Vũ Đình Hiệp – Phó Tổng giám đốc Việt Á; Vũ Thị Thanh Thảo – Thủ quỹ Việt Á; Lê Trung Nguyên – Giám đốc vùng Công ty Việt Á; Phan Tôn Noel Thảo - Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á; Trần Thị Hồng - Nhân viên Kinh doanh Công ty Việt Á. 3 cán bộ Bộ KH&CN, Y tế bị khởi tố: Nguyễn Nam Liên – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế; Nguyễn Minh Tuấn – Nguyên vụ trưởng vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Trịnh Thanh Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN. 2 sỹ quan Học viện Quân y bị khởi tố: Thượng tá Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự - Học viện Quân y và Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng Phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân y. 5 Giám đốc CDC các tỉnh bị khởi tố: Phạm Duy Tuyến – Giám đốc CDC Hải Dương; Lâm Văn Tuấn – Giám đốc CDC Bắc Giang; Nguyễn Văn Định – Giám đốc CDC Nghệ An; Hoàng Văn Đức – Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế; Nguyễn Thành Danh – Giám đốc CDC Bình Dương.

14 người liên quan bị khởi tố gồm Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Kế toán trưởng – CDC Hải Dương; Hà Thúc Nhật - Kế toán trưởng CDC Thừa Thiên Huế; Nguyễn Thị Hồng Thắm - Kế toán trưởng CDC Nghệ An; Nguyễn Trường Giang - GĐ công ty VNDAT; Nguyễn Thị Thúy – nhân viên công ty VNDAT; Phạm Vũ Phòng – GĐ Công ty Nam Phong; Trương Thị Bảo Trân – nhân viên phòng vật tư BV Thủ Đức; Phan Huy Văn – GĐ Công ty Phan Anh; Phạm Thị Khánh Vân – kinh doanh tự do. Trần Quốc Cường – kế toán trưởng, Phó phòng Tài chính Sở Y tế Bình Dương; Trần Thanh Phong – Phó phòng tài chính kế toán CDC Bình Dương; Lê Thị Hồng Xuyên – nguyên phụ trách phòng thí nghiệm CDC Bình Dương 2 tướng Học viện Quân y bị kỷ luật cách chức vụ Đảng. Trung tướng Đỗ Quyết - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y và thiếu tướng Hoàng Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Quân y bị Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 – 2025. 10 tướng lĩnh, cán bộ Học viện Quân y khác bị kỷ luật. Tại kỳ họp thứ 13, UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Viết Lượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Nguyễn Tùng Linh - Đảng ủy viên Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Khoa học Quân sự; Thiếu tá Ngô Anh Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài chính; Thiếu tá Lê Trường Minh - Chi ủy viên, Trưởng Ban Hóa dược, Phòng Trang bị, Vật tư, Học viện Quân y. Khiển trách: Đại tá Phạm Nhật Quang - Bí thư Chi bộ Tổng hợp Kế hoạch - Thanh tra, Chánh Thanh tra Học viện; Đại tá Chu Đức Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Học viện; Trung úy Nguyễn Văn Tâm và Trung úy Nguyễn Thành Trung - Chi bộ Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y. Khai trừ ra khỏi Đảng đối với: Thượng tá Hồ Anh Sơn - Bí thư Chi bộ, Phó GĐ Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự; Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Trang bị, Vật tư, Học viện Quân y. Xem xét kỷ luật lãnh đạo Bộ KH&CN, Y tế. Tại kỳ họp 13, UBKT Trung ương “điểm danh” một số cán bộ như ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN; Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng một số lãnh đạo, cán bộ Bộ KH&CN và Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. UBKT Trung ương cho rằng, liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Tài chính, sẽ tiếp tục được kiểm tra, làm rõ. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an khi đề cập vụ Việt Á đã cho biết, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố nhiều bị can, hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ. “Vụ Việt Á, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa qua đã nói quá rõ về các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các bạn chờ đợi cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tiếp theo”. Dư luận tin rằng, trùm cuối vụ Việt Á sẽ sớm lộ diện. >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. (Nguồn: THĐT).

Từ tháng 12/2021, khi Bộ Công an khởi tố vụ án hình sự vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á đến nay, 26 bị can đã bị khởi tố liên quan vụ việc Á, nhiều cán bộ Bộ KH&CN, Y tế, Học viện Quân Y bị kỷ luật và xem xét kỷ luật. Những mắt xích vụ Việt Á đã được bóc gỡ. Công ty Việt Á: Đến nay đã có 4 lãnh đạo, 2 nhân viên Công ty Việt Á bị khởi tố gồm: Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á; Vũ Đình Hiệp – Phó Tổng giám đốc Việt Á; Vũ Thị Thanh Thảo – Thủ quỹ Việt Á; Lê Trung Nguyên – Giám đốc vùng Công ty Việt Á; Phan Tôn Noel Thảo - Trợ lý Tài chính Công ty Việt Á; Trần Thị Hồng - Nhân viên Kinh doanh Công ty Việt Á. 3 cán bộ Bộ KH&CN, Y tế bị khởi tố: Nguyễn Nam Liên – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế; Nguyễn Minh Tuấn – Nguyên vụ trưởng vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; Trịnh Thanh Hùng – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN. 2 sỹ quan Học viện Quân y bị khởi tố: Thượng tá Hồ Anh Sơn - Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự - Học viện Quân y và Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Trưởng Phòng Trang bị, vật tư - Học viện Quân y. 5 Giám đốc CDC các tỉnh bị khởi tố: Phạm Duy Tuyến – Giám đốc CDC Hải Dương; Lâm Văn Tuấn – Giám đốc CDC Bắc Giang; Nguyễn Văn Định – Giám đốc CDC Nghệ An; Hoàng Văn Đức – Giám đốc CDC Thừa Thiên Huế; Nguyễn Thành Danh – Giám đốc CDC Bình Dương.

14 người liên quan bị khởi tố gồm Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Kế toán trưởng – CDC Hải Dương; Hà Thúc Nhật - Kế toán trưởng CDC Thừa Thiên Huế; Nguyễn Thị Hồng Thắm - Kế toán trưởng CDC Nghệ An; Nguyễn Trường Giang - GĐ công ty VNDAT; Nguyễn Thị Thúy – nhân viên công ty VNDAT; Phạm Vũ Phòng – GĐ Công ty Nam Phong; Trương Thị Bảo Trân – nhân viên phòng vật tư BV Thủ Đức; Phan Huy Văn – GĐ Công ty Phan Anh; Phạm Thị Khánh Vân – kinh doanh tự do. Trần Quốc Cường – kế toán trưởng, Phó phòng Tài chính Sở Y tế Bình Dương; Trần Thanh Phong – Phó phòng tài chính kế toán CDC Bình Dương; Lê Thị Hồng Xuyên – nguyên phụ trách phòng thí nghiệm CDC Bình Dương 2 tướng Học viện Quân y bị kỷ luật cách chức vụ Đảng. Trung tướng Đỗ Quyết - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quân y và thiếu tướng Hoàng Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Quân y bị Ban Bí thư quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 – 2025. 10 tướng lĩnh, cán bộ Học viện Quân y khác bị kỷ luật . Tại kỳ họp thứ 13, UBKT Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Trung tướng Nguyễn Viết Lượng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Nguyễn Tùng Linh - Đảng ủy viên Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Khoa học Quân sự; Thiếu tá Ngô Anh Tuấn - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài chính; Thiếu tá Lê Trường Minh - Chi ủy viên, Trưởng Ban Hóa dược, Phòng Trang bị, Vật tư, Học viện Quân y. Khiển trách: Đại tá Phạm Nhật Quang - Bí thư Chi bộ Tổng hợp Kế hoạch - Thanh tra, Chánh Thanh tra Học viện; Đại tá Chu Đức Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Học viện; Trung úy Nguyễn Văn Tâm và Trung úy Nguyễn Thành Trung - Chi bộ Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y. Khai trừ ra khỏi Đảng đối với: Thượng tá Hồ Anh Sơn - Bí thư Chi bộ, Phó GĐ Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự; Đại tá Nguyễn Văn Hiệu - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Trang bị, Vật tư, Học viện Quân y. Xem xét kỷ luật lãnh đạo Bộ KH&CN, Y tế. Tại kỳ họp 13, UBKT Trung ương “điểm danh” một số cán bộ như ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN; Phạm Công Tạc - Thứ trưởng Bộ KH&CN cùng một số lãnh đạo, cán bộ Bộ KH&CN và Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. UBKT Trung ương cho rằng, liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân thuộc Bộ Tài chính, sẽ tiếp tục được kiểm tra, làm rõ. Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an khi đề cập vụ Việt Á đã cho biết, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố nhiều bị can, hiện đang tiếp tục điều tra, làm rõ. “Vụ Việt Á, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa qua đã nói quá rõ về các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các bạn chờ đợi cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục tiếp theo”. Dư luận tin rằng, trùm cuối vụ Việt Á sẽ sớm lộ diện. >>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng. (Nguồn: THĐT).