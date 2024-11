Đồng Nai: Thu giữ 4 tấn thịt heo không đảm bảo vệ sinh

Sáng ngày 01/11, lãnh đạo Chi cục thú y tỉnh Đồng Nai cho biết: Liên quan đến hơn 4 tấn thịt heo không đảm bảo các quy định về về vệ sinh an toàn thực phẩm mà Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Công an huyện Trảng Bom và lực lượng thú y huyện tiến hành kiểm tra, thu giữ hiện đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành lập hồ sơ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thịt heo bốc mùi hôi tại cơ sở giết mổ chuẩn bị đưa lên xe đi tiêu thụ (ảnh: CQCN)

Thông tin ban đầu, chiều ngày 28/10 một tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an huyện Trảng Bom, Trạm Thú y và chăn nuôi huyện Trảng Bom tiến hành kiểm cơ sở giết mổ động vật do Lê Văn Tiến (ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom làm chủ). Tại đây, lực lượng kiểm tra phát hiện hơn 4 tấn thịt heo đã bốc mùi hôi nên tiến hành thu giữ tang vật, lấy mẫu xét nghiệm để xử lý theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, không có giấy kiểm dịch động vật đối với số thịt trên.

Kiểm tra tủ đông của cơ sở giết mổ (ảnh: CQCN)

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tiến khai nhận hàng ngày thu gom heo chết từ các trại heo và hộ dân nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai rồi mang về cơ sở mổ, phân loại, sau đó bán cho các cơ sở chế biến giò, chả, lạp xưởng, xúc xích, thức ăn cho người trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương, Tiền Giang.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo các quy định của pháp luật.