Đồng Nai: Điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản trị giá gần 500 triệu đồng

Ngày 4/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết: Sau 24 giờ vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Long Thành đã bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ trộm tài sản tại văn phòng Công ty TNHH AUTOWEL VINA (Quốc lộ 51, tổ 6, ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành) thu hồi toàn bộ tài sản.

Thông tin ban đầu, 17h00 ngày 1/2 (mùng 4 tết), Công an huyện Long Thành tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại văn phòng Công ty TNHH AUTOWEL VINA, với tổng giá trị gần 500 triệu đồng. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Long Thành xác định: khoảng 01h15 ngày 30/01/2025 (đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 Tết) có một đối tượng mặc áo khoác, trùm đầu, đeo găng tay, đi giày, đeo khẩu trang đột nhập vào văn phòng công ty.

Đối tượng bị bắt giữ (ảnh: CQCN)



Sau khi đột nhập, đối tượng trên đã phá két sắt, nhưng bên trong không có tài sản, sau đó đối tượng lấy đi 13 máy hàn, là máy mới sản xuất, chờ bán ra thị trường và 1 số cuộn dây điện đồng. Tổng số tài sản bị trộm gần 500 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Long Thành xác định được đối tượng gây ra vụ trộm là Đinh Quang Tân (SN1998), thường trú tại KP Thị Vải, P. Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT. Tạm trú tại Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành.

Số đồng hồ "nghi" do đối tượng phạm tội mà có (ảnh(CQCN)



Quá trình điều tra, Công an huyện Long Thành phát hiện các đối tượng có hành vi “che giấu tội phạm” là Hoàng Quốc Việt (SN 1984) thường trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, tạm trú gần nhà trọ của Đinh Quang Tân; Phạm Văn Ngọc (SN1998), thường trú KP Thị Vải, P. Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BRVT.

Trong đó, Phạm Văn Ngọc là người chở Đinh Quang Tân đi trốn; Hoàng Quốc Việt là người báo tin cho Tân về việc bị công an truy xét, đồng thời che giấu tang vật.

Khám xét phòng trọ của Tân và Việt, công an thu giữ 127 chiếc đồng hồ đeo tay nam, 01 cái laptop, 13 máy hàn, 1 cuộn dây đồng và một số tài sản khác.

Khám xét, thu giữ tang vật (ảnh:CQCN)



Công an huyện Long Thành đang mở rộng điều tra, xác minh, làm rõ nguồn gốc số tài sản phát hiện, thu giữ trong quá trình điều tra và truy tố các đối tượng ra trước pháp luật.