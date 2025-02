Bắt đối tượng cố ý gây thương tích sau nhiều năm lẩn trốn

Ngày 4/2, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, Công an huyện Hạ Hòa đã tập trung lực lượng tham gia tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó công tác truy bắt đối tượng truy nã, truy tìm.

Đối tượng Trần Đình Hợp.

Qua rà soát, Công an huyện Hạ Hòa phát hiện Trần Đình Hợp (SN 1990, trú tại khu 10, xã Yên Kỳ) là người nghi thực hiện hành vi phạm tội cố ý gây thương tích vào ngày 11/5/2021 tại khu 6, xã Yên Kỳ.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Đình Hợp khai nhận, ngày 11/5/2021, do mâu thuẫn với anh Đỗ Trần Nghĩa (SN 1972 trú tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng), Hợp đã dùng dao chém trúng vùng đầu và tay anh Nghĩa làm anh này bị tổn hại 13% sức khỏe. Sau khi gây án, Hợp bỏ trốn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hạ Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Hợp về hành vi Cố ý gây thương tích theo Khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự.