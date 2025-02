Doãn Hải My khoe dáng với áo dài, Minh Hằng du lịch Hong Kong

Tin tức sao Việt 4/2: Người đẹp Doãn Hải My đẹp nền nã khi diện áo dài dạo phố. Ảnh: FB Doan Hai My Trong ngày đầu năm mới, ca sĩ Minh Hằng du lịch đến Hong Kong. Ảnh: FB Minh HằngHoa hậu Giáng My xinh tươi khi diện áo dài. Ảnh: FB Giang My Nguyen Gia đình NSND Trịnh Kim Chi vi vu Băng Cốc, Thái Lan dịp đầu năm mới. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi Ca sĩ Vy Oanh đăng ảnh đẹp cùng dòng trạng thái triết lý. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh Ca sĩ Bảo Thy diện áo dài du lịch Băng Cốc, Thái Lan. Ảnh: FB Bảo Thy Diễn viên Phan Minh Huyền xinh đẹp, rạng ngời trên sân khấu. Ảnh: FB Phan Minh Huyền "Chúc em giây phút này, tâm luôn tịnh, lòng luôn an, tay có trà, trên bàn có hoa!", diễn viên Quỳnh Nga gửi lời chúc tới bản thân. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga Gia đình Lan Phương đi chơi Vũng Tàu dịp Tết. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen Thuý Diễm "chốt sổ" ngày Tết bằng bộ ảnh áo dài đỏ, khoe vẻ đẹp kiêu sa. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý DiễmXem video: "Thúy Diễm gợi cảm tại sự kiện". Nguồn FB Thúy Diễm

Tin tức sao Việt 4/2: Người đẹp Doãn Hải My đẹp nền nã khi diện áo dài dạo phố. Ảnh: FB Doan Hai My Trong ngày đầu năm mới, ca sĩ Minh Hằng du lịch đến Hong Kong. Ảnh: FB Minh Hằng Hoa hậu Giáng My xinh tươi khi diện áo dài. Ảnh: FB Giang My Nguyen Gia đình NSND Trịnh Kim Chi vi vu Băng Cốc, Thái Lan dịp đầu năm mới. Ảnh: FB Trịnh Kim Chi Ca sĩ Vy Oanh đăng ảnh đẹp cùng dòng trạng thái triết lý. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh Ca sĩ Bảo Thy diện áo dài du lịch Băng Cốc, Thái Lan. Ảnh: FB Bảo Thy Diễn viên Phan Minh Huyền xinh đẹp, rạng ngời trên sân khấu. Ảnh: FB Phan Minh Huyền "Chúc em giây phút này, tâm luôn tịnh, lòng luôn an, tay có trà, trên bàn có hoa!", diễn viên Quỳnh Nga gửi lời chúc tới bản thân. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga Gia đình Lan Phương đi chơi Vũng Tàu dịp Tết. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen Thuý Diễm "chốt sổ" ngày Tết bằng bộ ảnh áo dài đỏ, khoe vẻ đẹp kiêu sa. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm Xem video: "Thúy Diễm gợi cảm tại sự kiện". Nguồn FB Thúy Diễm