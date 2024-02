Đồng Nai: Cận cảnh dự án công viên cây xanh Đồi 112 Định Quán

Duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu

Được biết, Đồi 112 là khu vực có nguy cơ sạt lở, do đó, UBND tỉnh đã hỗ trợ UBND huyện Định Quán, di dời người dân ra khỏi khu vực chân đồi. Sau khi di dời dân cư khu vực này, cây cỏ phát triển gây mất mỹ quan thị trấn Định Quán. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Công viên cây xanh Đồi 112, thị trấn Định Quán, theo diện tích đất dọc Quốc lộ 20 nhằm đảm bảo cảnh quan đô thị, bảo vệ diện tích đất đã thu hồi.

Chỉ duy nhất liên danh Công ty TNHH Cây xanh Thành Nhân và Công ty TNHH Xây dựng thiết bị Tân Hoàng dự thầu và trúng với giá 11,157 tỷ đồng, thực hiện trong 360 ngày (giá dự toán gói thầu 11,213 tỷ đồng, tiết kiệm 56,068 triệu đồng, tương đương với 0,5%).

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Cây xanh Thành Nhân (nay là Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai - địa chỉ tại phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thành lập năm 2017, hoạt động theo loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; ông Khúc Lê Thành Nhân là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu (từ năm 2019 đến nay), công ty đã tham gia 91 gói thầu, trúng 66 gói, trượt 19 gói, 3 gói chưa có kết quả, 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 430,160 tỷ đồng (trong đó 1,053 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trúng thầu với vai trò độc lập hơn 109,978 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 320,181 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia dự thầu khoảng 79,96%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 98,49%.

Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã tham gia 36 gói thầu, trúng 21 gói, 3 gói đang chờ kết quả.

Các gói thầu đang đợi kết quả, gồm:

Gói thầu chi phí chăm sóc, có giá hơn 10 tỷ đồng, do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai cạnh tranh cùng Công ty TNHH Dịch vụ đô thị Bình Dương;

Gói thầu chăm sóc cây xanh các tuyến đường huyện Định Quán quản lý năm 2024, có giá hơn 758 triệu đồng, do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Định Quán làm chủ đầu tư; duy nhất Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai dự thầu.

Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai đang thực hiện những dự án nào?

Chỉ riêng tháng 11/2023, Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai được công bố trúng 6 gói thầu:

Gói thầu số 6 (xây lắp): Thi công xây dựng, trị giá 2,361 tỷ đồng, thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống chiếu sáng, trung tâm xã Túc Trưng và Nghĩa trang Liệt sỹ huyện (Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai trong vai trò nhà thầu độc lập), do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Định Quán làm chủ đầu tư;

Gói thầu xây dựng công trình, trị giá 5,365 tỷ đồng, thuộc Dự án Đầu tư thay thế hệ thống bóng đèn sodium thành hệ thống bóng đèn led một số tuyến đường, trên địa bàn thị trấn Trảng Bom - Giai đoạn 2 (Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai trong vai trò nhà thầu độc lập), do Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 4: Xây lắp, trị giá 10.497 tỷ đồng thuộc Dự án Sửa chữa thay thế HTCS từ đèn sodium sang led trên tuyến đường Võ Văn Tần, đường Trần Phú, huyện Nhơn Trạch (Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai trong vai trò nhà thầu độc lập), do Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư;

Gói thầu xây lắp: Chi phí xây dựng, trị giá hơn 11,643 tỷ đồng, thuộc Dự án Chỉnh trang, trồng cây xanh 2 bên tuyến đường ĐT.768, đoạn từ cầu Thủ Biên đến ngã giao đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An (Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai trong vai trò nhà thầu độc lập), do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu Làm chủ đầu tư;

Gói thầu xây lắp: Chi phí xây dựng, trị giá hơn 5,168 tỷ đồng, thuộc Dự án Chỉnh trang, trồng cây xanh 2 bên tuyến đường ĐT.761, đoạn qua xã Phú Lý (Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai trong vai trò nhà thầu độc lập), do Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Vĩnh Cửu Làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 4: Xây lắp, trị giá hơn 1,125 tỷ đồng, thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp HTCS đường Lý Thái Tổ, đoạn qua xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch (Công ty TNHH Môi trường đô thị Đồng Nai trong vai trò nhà thầu độc lập), do Ban Quản lý dự án huyện Nhơn Trạch làm chủ đầu tư.

Công ty TNHH Xây dựng thiết bị Tân Hoàng (địa chỉ tại phường Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP. HCM) thành lập năm 2014; ông Nguyễn Hoàng Việt là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu (từ năm 2019 đến nay), công ty đã tham gia 41 gói thầu, trúng 18 gói, trượt 18 gói, 5 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 204,738 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 49,175 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 155,563 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã tham gia 18 gói thầu, trúng 4 gói. Có 2 gói đang chờ kết quả đó là:

