DA đường Vành đai 3 TPHCM: DN nào đang “chia bánh” 4 gói thầu 8.000 tỷ?

Theo tìm hiểu, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TPHCM có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.378 tỷ đồng, là một trong số các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, được đề cập tại Quyết định 884/QĐ-TTg năm 2022, Quyết định 1316/QĐ-TTg năm 2022, Quyết định 347/QĐ-TTg năm 2023 và Quyết định 817/QĐ-TTg năm 2023.



Dự án chính thức khởi công vào ngày 18/6/2023, với mục tiêu kết nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An và các địa phương khác trong vùng với tổng chiều dài 76,3km đi qua 4 địa phương. Trong đó, TPHCM với 47,35km; các tỉnh Đồng Nai, với 11,26km; Bình Dương, với 10,76km; Long An, với 6,81km. Dự án được phân chia làm 8 dự án thành phần, gồm: 4 dự án thành phần xây dựng, 4 dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố.

Dự án có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 8 làn xe cao tốc, cấp đường ô tô cao tốc 100km/h; đường song hành hai bên, cấp đường ô tô đô thị 60km/h. Quy mô giai đoạn phân kỳ 4 làn xe cao tốc, đường song hành hai bên, đầu tư không liên tục. Tiến độ cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

Theo thông tin mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, dự án đã hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho 4 gói thầu xây lắp XL3, XL6, XL8, XL9 thuộc dự án thành phần 1: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM với tổng giá trị khoảng 8.000 tỷ đồng.

Trong danh sách kể trên, có 3 công ty trên sàn chứng khoán là: Tập đoàn Cienco 4 (mã: C4G, Upcom), Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn (mã: GTS, Upcom) và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 (mã: L18, HNX). Đáng chú ý, các nhà thầu trúng các gói thầu này cũng là những tên tuổi quen thuộc đã và đang tham gia nhiều gói thầu xây lắp giao thông lớn.

Đơn cử, gói thầu XL3: Xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức (từ Km17+500 đến Km20+550) do liên danh Định An – cầu 75 – Thăng Long Meco – Thái Yên – Phúc Thành An trúng thầu với giá 2.068,9 tỷ đồng. Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Định An tham gia gói thầu XL-08 của dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn, gói XL-04 dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020...

Tương tự, Công ty CP Xây dựng Cầu 75 đã hoàn thành bàn giao các công trình, dự án lớn như: Dự án B4-QL10 (cầu Non Nước, cầu Thanh Bình, cầu Lim - tỉnh Ninh Bình); cầu An Sương, cầu Gò Dầu (dự án đường xuyên á TPHCM đi Nông Pênh); cầu Vĩnh Tuy, cầu vượt Pháp Vân, 2 cầu vượt đường Láng - Hòa Lạc (TP Hà Nội); Đường vành đai 3 - giai đoạn 2 (đường trên cao)...

DA đường Vành đai 3 TPHCM: DN nào đang "chia bánh" 4 gói thầu 8.000 tỷ? (ảnh minh họa: Internet).

Tiếp đó, tại gói thầu XL6: Xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua huyện Củ Chi (từ Km52+580 đến Km58+647), liên danh Trường Sơn – 319 – Đại Phong – CK4 – Quang Phúc được chọn trúng thầu với giá 2.255,9 tỷ đồng. Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cũng nằm trong 2 liên danh trúng 2 gói thầu 4.6 “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay (ga hàng hóa, hangar, cách ly) và các công trình khác” (trị giá 7.274 tỷ đồng) và gói thầu 3.4 "Thi công xây dựng công trình San nền và thoát nước, khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công" (4.412 tỷ đồng) của dự án thành phần 3 Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ngoài ra, gói thầu XL8: Xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua huyện Hóc Môn (từ Km62+700 đến Km69+978), liên danh Tập Đoàn Cienco4 - Giao thông T&T - Công trình giao thông Sài Gòn - Đầu tư và Xây dựng số 18 được chọn trúng thầu với giá 1.417,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty CP Tập đoàn Cienco4 cũng nằm trong liên danh trúng gói thầu 4.6 sân bay Long Thành.

Mặt khác, các đơn vị liên danh tham gia và trúng gói thầu XL9: Xây dựng đường vành đai 3 đoạn qua huyện Bình Chánh (từ Km69+978 đến Km78+100) cũng đang thi công nhiều công trình trọng điểm (giá trúng thầu 2.258,7 tỷ đồng). Ví dụ như, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C và Công ty CP Hải Đăng đang tham gia thi công gói thầu XL01 thuộc dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Vân Phong - Nha Trang, (có giá trúng thầu hơn 4.700 tỷ đồng); gói thầu XL02 dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau (3.717 tỷ đồng), thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025…