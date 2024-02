Đồng Nai: Một ngày Cty Định Bình trúng 2 gói thầu tại xã La Ngà?

Một ngày trúng liền 2 gói thầu xây lắp

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong ngày 10/8/2023, Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình trúng liền 2 gói xây lắp của UBND xã La Ngà, huyện Định Quán (Đồng Nai). Cả 2 gói thầu, chỉ duy nhất DN này dự thầu và trúng với tổng giá trị trúng thầu hơn 2,4 tỷ đồng.

Trụ sở Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình (trụ sở KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai). Ảnh HĐ

Qua tìm hiểu được biết, Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình (trụ sở KP Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai) thành lập năm 2012; ông Trần Văn Phương là đại diện pháp luật.

Theo thống kê từ tháng 4/2016 đến nay, công ty đã tham gia 70 gói thầu, trong đó trúng 64 gói, trượt 1 gói, 2 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 366 tỷ đồng; trong đó trúng với vai trò độc lập hơn 241 tỷ đồng và hơn 400 triệu đồng là các gói chỉ định thầu. Đơn vị chủ yếu trúng thầu tại các huyện Tân Phú, Xuân Lộc, Định Quán, Cẩm Mỹ…

Chỉ tính riêng từ ngày 25/5 - 11/12/2023, DN được công bố trúng 8 gói thầu thi công xây lắp, giám sát thi công. Nhà thầu này thường xuyên một mình tham gia và trúng thầu; liên danh chủ yếu với Công ty TNHH Nam Ninh, Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp.

Trụ sở UBND xã La Ngà. Ảnh HĐ

Riêng tại xã La Ngà, huyện Định Quán, chỉ trong ngày 10/8/2023, Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình trúng liền 2 gói thầu xây dựng, cả 2 gói đều do Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Đồng Tiến Phát là bên mời thầu.

Cụ thể:

Tại đường Tổ 5 (nhánh 2), ấp Vĩnh An, xã La Ngà, Gói thầu số 3 (xây lắp): Thi công xây; ngày 10/8/2023, UBND xã La Ngà phê duyêt Quyết định số 220/QĐ-UBND cho Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình trúng thầu với giá hơn 1,2 tỷ đồng, thực hiện trong 90 ngày, từ 15/8/2023.

Quyết định số 220/QĐ-UBND cho Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình trúng thầu với giá hơn 1,2 tỷ đồng, thực hiện trong 90 ngày, từ 15/8/2023. Nguồn MSC

Cũng trong ngày 10/8/2023, tại đường Tổ 5 (nhánh 3), ấp Vĩnh An, xã La Ngà, Gói thầu số 5 (xây lắp): Thi công xây dựng; UBND xã La Ngà phê duyệt Quyết định số 221/QĐ-UBND cho Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình trúng thầu với giá hơn 1,2 tỷ đồng, thực hiện trong 180 ngày, từ 15/8/2023.

Trước đó (23/5/2023), tại đường Tổ 5 (nhánh 1), ấp Vĩnh An, xã La Ngà, Gói thầu IB2300090160-00 - Gói thầu số 3 (xây lắp): Thi công xây dựng (Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Đồng Tiến Phát là bên mời thầu mời thầu), UBND xã La Ngà phê duyệt Quyết định số 131/QĐ-UBND cho Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình trúng thầu với giá hơn 800 triệu đồng, thực hiện trong 90 ngày, từ 29/5/2023.

Cũng ngày 23/5/2023, Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình trúng thầu gói thầu xây dựng, tại đường Tổ 4 (nhánh 1+2), ấp Vĩnh An, xã La Ngà với giá hơn 1,6 tỷ đồng, thực hiện trong 90 ngày từ 29/5/2023.

Nhà thầu đang thực hiện những dự án nào?

Ngày 8/12/2023, Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình “một mình một ngựa” trúng Gói thầu số 1: Thi công xây dựng (trừ xây lắp PCCC, chống sét), xây dựng Trường Mầm non Lâm San, trị giá hơn 30 tỷ đồng, của Ban Quản lý dự án huyện Cẩm Mỹ; thực hiện trong 420 ngày, từ 11/12/2023.

Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình cùng liên danh Công ty TNHH Nam Ninh hiện đang thi công dự án Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Gói thầu số 11 (xây lắp + thiết bị): Xây mới hệ thống PCCC, chống sét, tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, do Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) làm chủ đầu tư với giá hơn 26 tỷ đồng, thực hiện trong 400 ngày (Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình là liên danh chính).

Tại Dự án Mở rộng Trường Tiểu học Phú Lập, của Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú, Công ty TNHH Nam Ninh thi công gói thầu xây lắp trị giá hơn 22,5 tỷ đồng, thực hiện trong 210 ngày, từ 9/12/2023; Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình trúng gói thầu giám sát trị giá hơn 575 triệu đồng, thực hiện trong 210 ngày, từ 11/12/2023.

Gói thầu số 1 (xây dựng): Xây dựng hệ thống thoát nước, trên tuyến tỉnh lộ ĐT.774B (Tà Lài – Trà Cổ) từ khoảng Km15+300 đến Km17+000, huyện Tân Phú (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông, phục vụ thi công), liên danh Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Pháp và Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình trúng thầu với giá hơn 8,8 tỷ đồng, thực hiện trong 75 ngày.

Gói thầu này, Công ty TNNHH MTV Phương Phương Thịnh bị loại, vì E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

Tại Dự án Trường Tiểu học Xuân Tâm 1, của Ban Quản lý dự án huyện Xuân Lộc, Gói thầu số 7 (xây lắp): Thi công xây dựng khối phòng học 3 tầng, nhà đa năng 1 tầng và các hạng mục phụ trợ, Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình trúng thầu với giá hơn 10,8 tỷ đồng, thực hiện trong 240 ngày, từ 2/6/2023…

Liên tiếp trúng thầu các gói thầu xây dựng trường học; mới nhất, tại Dự án Mở rộng Trường Mầm non Phú An, do Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú làm chủ đầu tư, gói thầu xây lắp - duy nhất Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình tham gia.

Tuy nhiên, ngày 27/12/2023, Ban Quản lý dự án huyện Tân Phú phê duyệt Quyết định số 1099/QĐ-BQL về việc Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Định Bình bị loại khỏi gói thầu trên, do nhà thầu không đạt bước đánh giá kỹ thuật.