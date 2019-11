Động cơ “sốc” về bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An

Ngày 7/11, Công an huyện Yên Thành, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của cháu N.T.T. (11 tuổi).

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Hường khai nhận là do bố con cháu T. hỗn láo với mình. Theo lời khai, vợ chồng con trai bà Hường vào miền Nam làm ăn, để lại con gái là N.T.T. cho ông bà nội chăm sóc.

Sau này, khi con trai bà Hường về quê thì thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn với bố đẻ. Cho rằng con trai coi thường mình nên bà Hường sinh lòng thù oán. Về phía cháu T., bà Hường cũng cho rằng từ nhỏ, bé gái đang học lớp 5 nhiều lần hỗn lão với ông bà nội.

Hình ảnh bé gái chở bà nội trước khi bị sát hại. Theo điều tra ban đầu của cơ quan Công an, ngày 3/11, bà N.T.H đi mua hai két bia để bán lại cho người khác thì gặp cháu nội đi xe đạp trên đường. Hai bà cháu cùng nhau đến nhà họ hàng chơi nhưng họ đi vắng. Trên đường trở về nhà, bà N.T.H nhắc đến chuyện bố con bé N.T.T hỗn lão nên hai bên cãi vã. Lúc này, bà N.T.H bắt đầu nảy sinh ý định giết cháu nội, và đã lấy cớ nhờ cháu kỳ lưng để tắm ở khu vực có đập nước, bà N.T.H đã đẩy cháu xuống hồ khiến nạn nhân tử vong. Trước đó, ngày 3/11 khi em N.T.T đi sinh nhật bạn, đến hơn 16 chiều thì em ra về trước vì nhà ở xa. Nhưng đến tối cùng ngày gia đình vẫn không thấy em trở về nhà nên tổ chức đi tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm thì phát hiện thấy chiếc xe đạp cùng mũ và áo ngoài của em bên bờ đập Bàu Ganh. Rạng sáng 5/11, thi thể em N.T.T được tìm thấy nổi trên mặt đập. Quá trình điều tra, qua trích xuất camera ven đường, cơ quan Công an xác định, trước khi xảy ra sự việc em N.T.T có gặp và chở theo bà nội của mình là bà N.T.H (65 tuổi). Cơ quan điều tra đã triệu tập bà N.T.H lên trụ sở làm việc và tại đây, bà H thừa nhận đã sát hại cháu gái của mình. Hiện vụ việc bà nội sát hại cháu gái vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.