Nghi vấn bà nội sát hại cháu gái ở nghệ An

(Kiến Thức) - Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tạm giữ hình sự đối với bà H. (65 tuổi, trú tại xã Hậu Thành, là bà nội của cháu T.) do liên quan đến nghi vấn sát hại cháu gái ở Nghệ An.