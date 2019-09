Đau đớn những vụ thảm sát mà hung thủ là ruột thịt

1. Thảm sát cả nhà em ruột: Sáng sớm 1/9, Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú xã Hồng Hà, huyện Đan Phương, Hà Nội) cầm dao truy sát gia đình người em ruột mình. Nguyên nhân vụ thảm sát được cho do mâu thuẫn đất đai. Danh tính các nạn nhân tử vong gồm ông Nguyễn Văn Hải (SN 1969, em ruột Đông) và con gái ông Hải là Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ; bà Doãn Thị Việt (SN 1971, vợ ông Hải) và cháu gái ông Hải là Nguyễn Huyền My (SN 2018) tử vong tại bệnh viện. Hiện con dâu ông Hải là Đỗ Thị Nhung (SN 1995) đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây ra vụ thảm sát, Đông quay về nhà, thản nhiên uống nước và có ý định tự tử bằng điện tại nhà tắm. Chiều 2/9, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt giam Nguyễn Văn Đông để điều tra tội "Giết người". Đại tá Nguyễn Thanh Tùng – Phó Giám đốc CATP (áo kẻ), đấu tranh với đối tượng Nguyễn Văn Đông. Kẻ gây ra vụ thảm sát thuật lại mọi chuyện với thái độ bình thản. 2. Con rể sát hại bố và anh trai của vợ: Khoảng 21h ngày 4/8/2019, Hoàng Văn Sắt (46 tuổi), trú tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí đã mang theo dao đến nhà bố vợ là ông Nông Văn S. (72 tuổi), rồi cãi cọ, đe dọa. Đúng lúc này, anh T là con trai ông S đã biết sự việc và can ngăn đã bị Sắt ra tay đâm chết cả 2 người. Gây án xong, đối tượng Hoàng Văn Sắt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, CATP Uông Bí đã phối hợp với lực lượng chức năng bảo vệ và khám nghiện hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Qua điều tra, ban đầu xác định do mâu thuẫn với vợ, Sắt đã ra tay sát hại bố và anh vợ. 3. Con trai tâm thần giết bố đẻ ở Bắc Giang: Ngày 4/6/2019, công an tỉnh Bắc Giang đã bắt Ngô Đình Luận (SN 1986, trú ở xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) để điều tra về hành vi Giết người. Luận là bệnh nhân tâm thần nhưng cho rằng mình đã khỏi bệnh. N.Đ.D. (SN 1967 - bố đẻ của Luận) thường xuyên nhắc nhở Luận phải uống thuốc. Cho rằng bố coi thường mình, Luận đã ra tay sát hại ông D. Gây án xong, Luận mang dao đi rửa, cất vào bếp rồi đến công an đầu thú. 4. Nghịch tử ngáo đá giết bố mẹ ở Lạng Sơn: Khoảng 8h sáng ngày 10/4/2019 ở khu 4 thị trấn Na Dương (huyện Lộc Bình) đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người trọng thương. Một thanh niên đã có biểu hiện bất thường mấy hôm, liên tục đập phá đồ đạc trong nhà khiến cha mẹ phải sang hàng xóm ngủ nhờ. Sáng cùng ngày, khi về nhà thì người bố bị đối tượng chém, thấy vậy, người mẹ đến can ngăn cũng bị chém trọng thương. 2 nạn nhân là ông Tô Văn Đ. (61 tuổi) và bà Lường Thị L. (61 tuổi, cùng trú trên tại thị trấn Na Dương). Danh tính nghi phạm được xác định là Tô Văn Hào (SN 1985, trú tại khu 4, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Hào chưa có vợ con, hiện đang ở chung với bố mẹ. 5. Phó phòng ngân hàng giết bố, chém mẹ và em gái: Khoảng 23h30 đêm 10/2, sau khi đi chơi về, Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bất ngờ dùng dao đâm chết bố là ông Trương Cảnh H. (SN 1958), chém nhiều nhát khiến mẹ là bà Mai Thị H. (SN 1963) và em gái Trương Thị T. bị thương nặng. Gây án xong, đối tượng lên ô tô chạy trốn, đến gần khu công nghiệp Nam Cấm thì đâm phải cột đèn đường. Sau khi xuống xe, Tuấn thấy nóng nực trong người nên vứt con dao trên tay, cởi hết quần áo, nhảy xuống sông Cấm tắm rồi bơi sang bờ bên kia. Khi bơi qua sông, nước lạnh làm Tuấn bắt đầu tỉnh ra. Đối tượng cảm thấy hối hận nên đã trèo lên cọc bê tông, gieo mình xuống hàng rào thép gai để tự tử. Trước khi rơi xuống đất, Tuấn bị dây thép gai móc vào bụng dẫn đến bị thương. Sau khi tỉnh lại, đối tượng biết mình đã giết bố, chém mẹ và em gái nguy kịch nên rất sốc. Trước đó, khi đi hát karaoke với bạn cùng lớp, đối tượng có sử dụng 1 loại cỏ gây ảo giác. Tối hôm xảy ra vụ án, người này có đi nhậu nhưng không dùng chất gây nghiện. Đối tượng cho rằng, do vẫn ảnh hưởng của “thuốc” nên tinh thần không tỉnh táo, liên tục bị ảo giác dẫn đến hành vi giết người. Trước khi sự việc xảy ra, Tuấn là một người ngoan hiền, là công dân gương mẫu, đang làm Phó phòng kinh doanh của 1 ngân hàng có chi nhánh tại Cửa Lò. Tuấn sau đó bi khởi tố với tội danh "Giết người". 6. Bà nội giết cháu 23 ngày tuổi: Sáng 29/5/2018, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên bị cáo Phạm Thị Xuân (66 tuổi, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) 13 năm tù về hành vi Giết người. Theo cáo trạng, cuối tháng 11/2017, bà Xuân từ quê Thái Bình vào nhà con trai Lê Văn Thuận ở khu phố 1, phường Bắc Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) để chăm sóc cháu nội mới sinh là Lê Minh Anh (23 ngày tuổi). Tối ngày 25/11, bà Xuân bế cháu ngủ thì cháu có dấu hiệu tỉnh giấc. Người phụ nữ này liền đứng dậy để ru cháu ngủ tiếp. Lúc đó, mẹ bé Minh Anh đang ở trong buồng, còn bố cháu bé ra ngoài có việc riêng. Trong quá trình đi lại, bà Xuân bị hẫng chân, ngã dúi người về phía trước, vô tình làm rơi và đè lên người cháu nội. Liền sau đó, bà Xuân vội vàng bế cháu lên thì thấy cháu thở khò khè, nấc, đầu ngả ra phía sau và trào sữa từ miệng ra. Thay vì hô hoán mọi người đưa cháu đi cấp cứu, bà Xuân lại cho rằng cháu sẽ chết. Lo sợ các con sẽ trách giận, bà nảy sinh ý định che giấu sự việc bằng cách lấy chăn đang đắp trên người cháu trùm kín mặt mũi rồi bế cháu ra ngoài đường. Bà Xuân đi về bãi cỏ dại ven đường cách nhà khoảng 30 m trong thời tiết giá lạnh. Khi thấy 1 túi nylon màu xanh, bà Xuân liền bỏ cháu vào túi rồi thắt chặt lại, giấu vào khu vực bãi cỏ để không ai phát hiện. Tiếp đó, bà quay về giả vờ nằm ngất trước cổng nhà hàng xóm, tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc trẻ em. Sau khi được phát hiện, bà nói với mọi người là bị hai người lạ mặt cầm dao vào nhà khống chế, đe dọa rồi bắt cóc cháu bé. Bà Xuân lo sợ bị phát hiện thấy xác cháu nên đã xách xô rác sinh hoạt của gia đình và một bì xác rắn màu cam giả vờ đi đổ rác. Tiếp đó, bà lấy xác cháu bé đang cuốn trong túi nylon ra cho vào bao bì rồi lấy dây buộc lại và lấy túi rác đè lên trên. Tuy nhiên, một nhân viên môi trường đã thấy thi thể cháu Minh Anh rồi gọi cho bố cháu theo số điện thoại ghi trên chiếc bao tải bên ngoài.

