Điều tra trung tá công an lái xe tông người mẹ chở con đi thi

(Kiến Thức) - Chiếc xe gây tai nạn cho người mẹ chở con đi thi ở Đắk Nông khiến dư luận bàng hoàng là một trung tá công an. Vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này thụ lý.

Ngày 3/7, thông tin tới PV vụ việc mẹ tử vong trên đường chở con đi thi, lãnh đạo Công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) xác nhận, Công an tỉnh Đắk Nông đang điều tra ông Hoàng Anh Tuấn - trung tá, Đồn trưởng Đồn Công an khu công nghiệp Nhân Cơ, xã Nhân Cơ do điều khiển ô tô gây tai nạn chết người.

“Liên quan đến cán bộ, chiến sĩ trong ngành nên cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý điều tra” - vị này thông tin.

Vị này còn cho biết, chiếc xe gây tai nạn cho người mẹ chở con đi thi thuộc sở hữu của ông Tuấn, thời điểm xảy ra tai nạn ông Tuấn cầm lái phương tiện. Cũng theo lãnh đạo này, ông Tuấn vẫn đang đi làm việc bình thường, chưa bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến mẹ chở con đi thi tử vong.

Trước đó, vào chiều ngày 26/6, tại hội đồng thi Trường THPT Trường Chinh (huyện Đắk R’lấp) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thu Hiền (37 tuổi, trú xã Đắk Sin, Đắk R’lấp) điều khiển xe máy chở con trai Lê Anh Tuấn đến địa điểm thi. Sau khi con trai vào phòng thì, chị Hiền quay xe máy sang quán nước đối diện điểm thi thì xảy ra va chạm với ô tô 7 chỗ BKS 48A-033.97.

Chị Hiền được đưa vào Bệnh viện tỉnh Đắk Nông cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân sau được được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã không qua khỏi do bị thương quá nặng.

Khi nghe tin chị Hiền bị tai nạn giao thông tử nạn, hội đồng thi đã quyết định giấu thông tin để thí sinh Lê Anh Tuấn an tâm thi các môn còn lại.

Ngay sau khi kết thúc môn khi cuối cùng, các thầy cô đã đưa Tuấn về chịu tang mẹ.