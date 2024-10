Điện Biên: Tai nạn xe khách khiến một người chết, nhiều người bị thương

Ngày 16/10, thông tin từ UBND huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên cho biết, khoảng 5h30 cùng ngày, trên quốc lộ 4H đoạn qua xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 19 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, ô tô khách giường nằm BKS 27B-004.xx do anh Nguyễn Trung Tuyến (SN 1975, quê Vĩnh Phúc) điều khiển theo hướng Mường Chà - Nậm Pồ, đã tự đâm vào taluy dương bên phải đường. Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người chết, 19 người bị thương, xe khách bị hư hỏng nặng.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị mất lái khi xuống dốc. Các đơn vị chức năng Công an huyện Mường Chà, Công an tỉnh Điện Biên đã có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và phân luồng giao thông trên tuyến.