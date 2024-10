Phú Thọ: Bắt kẻ đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng trong két sắt

Ngày 16/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Yên Lập ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Văn Hạnh (SN: 1984, HKTT: Khu Đồng Ve, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về tội Trộm cắp tài sản theo Quy định tại Khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lý Văn Hạnh tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 16h00 ngày 14/10, Công an huyện Yên Lập tiếp nhận tin trình báo của gia đình bà Trần Thị Hiền và con trai là Lý Trần Hoàn, HKTT: Khu Đồng Ve, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ về việc bị mất số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) và 1,8 lượng vàng (9999) trong két sắt của gia đình. Tổng trị giá tài sản bị trộm khoảng 340.000.000 đồng (ba trăm bốn mươi triệu đồng).

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an huyện Yên Lập đã huy động lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát đối tượng, truy tìm tài sản. Thời điểm xảy ra vụ việc gia đình đi vắng. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, chỉ sau hơn 3 giờ điều tra xác minh, đến 18h00 cùng ngày, Công an huyện Yên Lập đã làm rõ và truy bắt đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà Trần Thị Hiền là Lý Văn Hạnh, khi đối tượng đang trên đường đi tiêu thụ tài sản trộm cắp và thu hồi được toàn bộ tài sản đối tượng trộm được.Tại Cơ quan Công an, đối tượng Lý Văn Hạnh khai nhận do thiếu tiền chi tiêu cá nhân, lợi dụng gia đình bà Hiền mất cảnh giác nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng trong két sắt đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.