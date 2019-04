Diễn biến mới vụ vợ tố chồng cũ hành hạ con trai dã man ở HN

Liên quan đến vụ việc chị B.T.D (SN 1988, trú phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) tố chồng cũ bạo hành con trai V.M.L (SN 2012), ngày 22/4, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị D cho biết, sau khi phát hiện con trai bị bạo hành, chị cùng gia đình đã kịch liệt phản đối hành động của chồng cũ.



Sau khi thống nhất, cháu L đã được ông bà nội (trú ở phường Quang Trung, quận Đống Đa) đưa về chăm sóc. Tại nhà ông bà nội, cháu L sống rất thoải mái.

“Ông bà nội rất quý cháu, tại đây con trai tôi sống rất thoải mái. Trước đó, ông bà nội có 1 vài lần phát hiện người con xuất hiện các vết roi, kèm theo thâm tím. Ông bà có góp ý với bố cháu nhưng sự việc ngày càng tệ hơn, vết thâm tím xuất hiện ngày càng nhiều…”, chị D nói.

Cũng theo chị D, hiện các vết bầm tím của L đã chuyển sang màu vàng, tâm lý, sức khỏe của L đã dần ổn định.

Ảnh minh họa. Trước đó, phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, chị B.T.D (SN 1988, trú phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) bức xúc cho rằng nhiều tháng nay con trai chị bị chính cha đẻ của cháu hành hạ.



Theo trình bày của chị D, năm 2018, do không chung sống được với nhau nên chị và chồng cũ là V.L (phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) đã chính thức ly hôn.

Theo quyết định của tòa án, chị D nuôi con gái, còn con trai là cháu V.M.L (SN 2012) ở với bố.

Thời gian gần đây, khi đến thăm con ở trường, chị phát hiện trên người cháu D xuất hiện nhiều vết bầm tím, trên mặt xuất hiện một số vết xước.

Dò hỏi con trai, chị được biết những vết bầm tím, xước xát này là do bố và dì (người bạn gái sống chung cùng bố) gây ra.

“Khi nhìn thấy con với những vết xước trên mặt còn dính máu, cả người bầm tím, tim tôi như muốn ngừng đập, đau xót tột cùng. Tôi không dám khóc vì sợ con sẽ lo lắng sợ hãi thêm.

Đây không phải lần đầu tôi thấy con có vết đánh tím ở chân và đùi như vậy. Tôi đã từng góp ý thì chồng cũ phản ứng cho biết chăm con trai là việc của anh, tôi không được phép can thiệp. Nhưng thật sự đến hôm nay tôi không thể im lặng được nữa.

Hai đêm nằm ở viện nhìn con mà tôi không kìm được mà xót xa lòng, và tức giận với bản thân mình vì đã không thể bảo vệ con...”, chị D nói.

Sự việc sau đó được người mẹ trẻ này đưa lên mạng xã hội Facebook. Nhiều cư dân mạng bức xúc trước hành xử côn đồ của người cha. Nhiều người cho rằng hành vi của người cha côn đồ, người mẹ nên đấu tranh để giành quyền chăm sóc con…

Bức xúc trước việc chồng cũ bạo hành con trai, chị D đã làm đơn tố cáo đến cơ quan Công an phường Giảng Võ.

Ngày 20/4, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, một lãnh đạo Công an phường Giảng Võ xác nhận cơ quan công an đang điều tra, làm rõ sự việc bà D tố cáo chồng cũ bạo hành con.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi làm các bước tiếp nhận đơn thư, viết giấy giới thiệu khám thương cho cháu L đi khám thương tại bệnh viện, Công an phường Giảng Võ đã mời Công an quận Ba Đình xuống thụ lý vụ việc.

“Tất cả thủ tục ban đầu, công an phường đã làm rồi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình cũng đã tiếp nhận hồ sơ điều tra làm rõ vụ việc…”, vị lãnh đạo Công an phường Giảng Võ nói.