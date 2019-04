Ông Đoàn Ngọc Hải bị chủ vật nuôi chửi bới khi đi bắt chó thả rông

Sáng nay, đoàn kiểm tra liên ngành quận 1 do phó chủ tịch UBND quận Đoàn Ngọc Hải ra quân xử lý tình trạng chó thả rông trên các tuyến đường trung tâm.



Trên đường Mai Thị Lựu thuộc phường Đa Kao, đoàn kiểm tra phát hiện 2 con chó đang đi trên vỉa hè, không xích, không rọ mõm nên tiến hành bắt giữ. Khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ thì chủ nhà chạy ra phản ứng dữ dội.

Ông Đoàn Ngọc Hải và đoàn liên ngành yêu cầu chủ nuôi chó xuất trình giấy đăng ký nuôi và chứng nhận tiêm phòng với cơ quan chức năng nhưng không có.

Những người trong nhà vẫn quyết không giao nộp hai con chó và thậm chí còn ném đồ đạc, giấy tờ ra đường và thóa mạ, chửi bới người thi hành công vụ.

Ông Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn liên ngành bắt giữ chó thả rông và bị chủ nuôi chó chửi bới, lăng mạ.

Đàn chó thả rông chạy khắp tuyến đường Mai Thị Lựu bị ông Hải và đoàn liên ngành xử lý

Sự việc sau đó được công an phường đến can thiệp, xử lý. Thanh niên con chủ nhà được mời về công an phường làm việc vì hành vi thóa mạ, chửi bới ông Hải và đoàn kiểm tra.