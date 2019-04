Hà Nội: Đục thông vòm cầu đá “trăm tuổi” trên phố Phùng Hưng

Theo như kế hoạch, Hà Nội chủ trương đục thông thí điểm 6 vòm cầu tại đường Phùng Hưng.Việc thí điểm các loại vòm cầu sẽ là cơ sở đánh giá, triển khai tiếp các vòm cầu khác. Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm tiến hành giải tỏa một số công trình bám vào các vòm cầu, cải tạo hạ tầng, chỉnh trang dọc tuyến phố để đảm bảo văn minh, hài hòa với một không gian mang tính văn hóa, du lịch.

Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cho biết vòm 93 là vòm đầu tiên trong số 127 vòm cầu dẫn nối ga Hà Nội với cầu Long Biên sẽ được đục thông.

Trong quá trình thí điểm, đơn vị thi công đã giải tỏa một hộ kinh doanh ở phía Bắc mặt vòm cầu số 93, đồng thời bó ray nhằm đảm bảo an toàn chạy tàu phía trên trong quá trình mở thông vòm. Cuối tuần qua, công tác tháo dỡ phần bịt mặt vòm phía Bắc của vòm số 93 đã được tiến hành. Sau khi mở vòm phía Bắc, việc tháo dỡ mặt phía Nam vòm cầu 93 sẽ được thực hiện sau khi cơ quan chức năng rào chắn phần mặt vòm phía Nam theo thông báo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

Cầu đá số 93 thí điểm đục thông.

Ông Đặng Đình Bằng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý phố cổ Hà Nội cho biết, việc lựa chọn vòm cầu số 93 để đục thí điểm do vòm cầu này đại diện cho các thể loại vòm cầu tại đây.

Tiến hành thi công đục thông cầu đá số 93.