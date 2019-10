Diễn biến mới vụ án Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy

Thông tin mới nhất vụ Nguyễn Hữu Linh, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng dâm ô bé gái trong thang máy, ngày 10/10, Tòa án nhân dân TP HCM cho biết, VKSND cùng cấp vừa chuyển hồ sơ kháng án của ông Nguyễn Hữu Linh sang tòa để nghiên cứu chuẩn bị đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm.



Tòa án Nhân dân TP HCM cho biết, thẩm phán Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chánh tòa, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, đảm nhận trọng trách giải quyết, xét xử vụ án giai đoạn phúc thẩm.

Theo thủ tục chung, sau khi tiếp nhận hồ sơ, nghiên cứu, thẩm phán sẽ ấn định ngày lên lịch đưa vụ án này ra xét xử để xem xét đơn kháng cáo của ông Nguyễn Hữu Linh. Luật cũng quy định quyết định của cấp phúc thẩm có hiệu lực ngay sau khi tuyên án.

Trước đó, liên quan vụ án trên, ngày 23/8, TAND quận 4, TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958; nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) mức án 18 tháng tù giam về tội "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Ông Nguyễn Hữu Linh.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận 4 cho thấy, vào khoảng 21h10 ngày 1/4, Nguyễn Hữu Linh đi cùng thang máy với cháu C. để lên tầng 11 của chung cư Galaxy 9. Trong thang máy chỉ còn cháu C. và Linh thì ông Linh có hành vi dùng tay phải sờ vào má, áp sát mặt mình vào mặt của cháu C. rồi buông cháu C. ra. Cháu C. đã phản ứng, dùng tay phải che mặt mình rồi di chuyển lại đứng gần cửa thang máy thì bị Linh tiếp tục dùng tay phải choàng qua vai phải, kéo ghì cháu C. lùi về phía sát mình. Cháu C. có phản ứng cúi khom người xuống. Khi thang máy mở cửa thì Linh buông C. ra. Cháu C. vùng bỏ chạy suýt té thể hiện sự hoảng sợ và về kể ngay cho cha mẹ biết. Gia đình bé phẫn nộ và yêu cầu ban quản lý chung cư trích xuất ngay camera để tìm thủ phạm.

Sau đó, ban quản lý chung cư xem lại camera, rà soát các căn hộ liên quan và kiểm tra thẻ ID vào thang máy. Đến sáng 2/4, ban quản lý mời ông Linh xuống làm việc. Ông Linh thừa nhận có hành động ôm hôn bé gái. Lúc này ban quản lý chung cư lập biên bản ghi nhận sự việc và phối hợp với Công an quận 4 làm rõ sự việc.

Từ đó, VKS cho rằng hành vi của Nguyễn Hữu Linh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến nhân phẩm danh dự người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự xã hội tại địa phương. Vì vậy cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý nghiêm minh trước pháp luật nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, ngay sau khi TAND quận 4 tuyên ông Linh 18 tháng tù về tội dâm ô đối với người 16 tuổi, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng đã nán lại trên ghế bị cáo để viết ngay kháng cáo kêu oan. Trong phiên sơ thẩm xử kín vào ngày 23/8, ông Linh cũng như luật sư của mình đều cho rằng hành vi của ông Linh không cấu thành tội theo quy định tại khoản 1 Điều 146 BLHS năm 2015.

Luật sư Trần Bá Học, người bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Linh nói rằng bản án mà TAND quận 4 đã tuyên là chưa phù hợp với quy định của Bộ luật hình sự theo điều 146 về cấu thành tội phạm.

Theo luật sư Trần Bá Học, hành vi của ông Linh không phải là hành vi dâm ô, chỉ có hôn má với đụng tay mà xác định là dâm ô thì không đúng.

"Nếu chỉ hôn lên má nhưng tòa buộc tội dâm ô theo điều 146 Bộ Luật Hình sự là oan cho ông Nguyễn Hữu Linh. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đã rất thận trọng khi giám định lại bàn tay trái của ông Linh đã làm gì với bé gái. Kết quả giám định cũng không thể chứng minh bàn tay của ông đã làm gì với bị hại", Luật sư Học khi đó cho biết.

Trước đó, trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, thẩm phán Nguyễn Hải Nam - phó chánh án TAND quận 4 - được phân công thụ lý đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì tòa cho rằng kết luận của cáo trạng không mô tả hành vi khách quan của tội phạm mà ông Nguyễn Hữu Linh thực hiện là thiếu sót, đồng thời làm rõ bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé hay không.

Khi xét xử sơ thẩm lần 1, HĐXX tiếp tục trả hồ sơ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tiến hành trưng cầu giám định lại đoạn camera hình ảnh được ghi lại trong thang máy từ thời gian 21 giờ 10 phút 6 giây đến 21 giờ 10 phút 31 giây (giờ hệ thống camera). Tuy nhiên, kết luận giám định bổ sung xác định không đủ cơ sở kết luận trong khoảng thời gian 21 giờ 10 phút 11 giây đến 21 giờ 10 phút 18 giây (theo giờ hệ thống camera trong tập tin video cần giám định), bàn tay trái của Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé C. hay không, do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát của camera.

Cơ quan CSĐT, Viện KSND quận 4 khi đó, cho rằng với các hành vi nêu trên đã đủ cơ sở kết luận ông Linh phạm tội dâm ô người dưới 16 tuổi. Sau đó, TAND quận 4 đã đổi thẩm phán thụ lý và phân công thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo - phó chánh án tòa này - thụ lý giải quyết.

