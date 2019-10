Khách Tây ngẩn ngơ khi phố cà phê đường tàu vắng tanh

Từ sáng 10/10, các cơ quan chức năng đã cấm toàn bộ du khách đến các cửa hàng cà phê đường tàu trên phố Phùng Hưng (Hà Nội), thế nhưng nhiều khách Tây vẫn đến đây để chụp ảnh. Các quán cà phê vắng tanh, trái ngược với cảnh tượng đông đúc người ngồi 2 bên đường tàu. Biến cấm này tồn tại đã lâu nhưng người dân, du khách vẫn bất chấp. Từ khi phố cà phê đường tàu nổi tiếng, các công trình lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt mọc lên ngày 1 nhiều. Một nữ du khách Tây ngồi ngẩn ngơ, tiếc nuối vì phố cà phê đường tàu bị cấm. Không gian đã bớt ngột ngạt, đông đúc và ồn ào sau lệch cấm. Nhiều chủ nhà hàng, quán cà phê tỏ ra bất ngờ khi biết được thông tin về lệnh cấm. Từ sáng 10/10, tổ công tác liên ngành gồm công an quận Hoàn Kiếm, công an các phường có đường tàu chạy qua, cảnh sát giao thông đường sắt đã tiến hành phong toả các lối ra vào đoạn đường tàu phố Phùng Hưng, nơi nhiều hộ kinh doanh cà phê, nhà hàng. Một số bạn trẻ vẫn tranh thủ đến chụp hình làm kỷ niệm. Ngoài hàng rào, biển cấm, lực lượng chức năng còn túc trực tại đây để tuyên truyền cho người dân và du khách. Những quán cà phê sát đường tàu đã đóng cửa toàn bộ, trả lại cho con phố sự yên tĩnh vốn có. Một số người bán hàng rong vẫn tranh thủ vào đây bán hàng cho du khách. Việc cấm phố cà phê đường tàu khiến họ mất đi 1 nguồn thu không nhỏ khi nơi đây thu hút được rất đông khách nước ngoài đến "check in".

Từ sáng 10/10, các cơ quan chức năng đã cấm toàn bộ du khách đến các cửa hàng cà phê đường tàu trên phố Phùng Hưng (Hà Nội), thế nhưng nhiều khách Tây vẫn đến đây để chụp ảnh. Các quán cà phê vắng tanh, trái ngược với cảnh tượng đông đúc người ngồi 2 bên đường tàu. Biến cấm này tồn tại đã lâu nhưng người dân, du khách vẫn bất chấp. Từ khi phố cà phê đường tàu nổi tiếng, các công trình lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt mọc lên ngày 1 nhiều. Một nữ du khách Tây ngồi ngẩn ngơ, tiếc nuối vì phố cà phê đường tàu bị cấm. Không gian đã bớt ngột ngạt, đông đúc và ồn ào sau lệch cấm. Nhiều chủ nhà hàng, quán cà phê tỏ ra bất ngờ khi biết được thông tin về lệnh cấm. Từ sáng 10/10, tổ công tác liên ngành gồm công an quận Hoàn Kiếm, công an các phường có đường tàu chạy qua, cảnh sát giao thông đường sắt đã tiến hành phong toả các lối ra vào đoạn đường tàu phố Phùng Hưng, nơi nhiều hộ kinh doanh cà phê, nhà hàng. Một số bạn trẻ vẫn tranh thủ đến chụp hình làm kỷ niệm. Ngoài hàng rào, biển cấm, lực lượng chức năng còn túc trực tại đây để tuyên truyền cho người dân và du khách. Những quán cà phê sát đường tàu đã đóng cửa toàn bộ, trả lại cho con phố sự yên tĩnh vốn có. Một số người bán hàng rong vẫn tranh thủ vào đây bán hàng cho du khách. Việc cấm phố cà phê đường tàu khiến họ mất đi 1 nguồn thu không nhỏ khi nơi đây thu hút được rất đông khách nước ngoài đến "check in".