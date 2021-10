Điểm tin sáng 11/10: Nghi vấn 2 cán bộ xã ở Thanh Hóa lộ ảnh "nóng"

Nghi vấn 2 cán bộ xã ở Thanh Hóa lộ ảnh "nóng": Ngày 11/10, Đảng ủy xã Ngọc Lĩnh, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, liên quan đến hình ảnh nhạy cảm đang lan truyền trên mạng của 2 cán bộ xã này, Công an thị xã Nghi Sơn đang vào cuộc xác minh, làm rõ. Người nam được cho là ông L.Đ.N., Chủ tịch MTTQ xã và người phụ nữ là chị V., Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã Ngọc Lĩnh. Người đàn ông "điên cuồng" đâm thương vong 3 người: Nguyễn Thanh Cường (34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) sau khi dùng hung khí sắc nhọn sát hại bà Ca Thị Sang khi đang giặt quần áo. Cường đã đâm cha của nạn nhân này và một người hàng xóm trọng thương. Ngày 11/10, Cường đang bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ. Đánh sập đường dây mua bán ma túy liên tỉnh: Ngày 11/10, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy; quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 6 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ma túy được các đối tượng vận chuyển bằng xe khách "luồng xanh", ngụy trang dưới vỏ bọc của các thùng hàng đựng hoa quả. Truy nã kẻ dùng dao tự chế chém người trọng thương ở Hà Nội: Ngày 11/10, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đang truy nã bị can Trần Thành Tuấn (SN 1990, trú tại xã Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức) về tội "Cố ý gây thương tích". Tuấn đã dùng dao tự chế chém 3 nhát vào người anh Đ. (SN 1985, trú tại huyện Mỹ Đức). Sau khi gây án, Tuấn bỏ trốn. Khuyên bạn không đánh nhau, 2 thanh niên bị đâm trọng thương: Sau khi Đỗ Thanh Tú (SN 1999, trú huyện Châu Phú, An Giang) xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên. Tú rủ Lý Bé Đức (SN 1992) và Trần Ngọc Phước (SN 2002) đến nhà để bàn chuyện trả thù. 2 người này khuyên Tú không đánh nhau thì bị Tú đâm trọng thương. Ngày 11/10, Tú bị Công an huyện Châu Phú tạm giữ. Phạt 7,5 triệu đồng nam thanh niên đăng tải clip lạng lách, đánh võng, bốc đầu: Ngày 11/10, Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) cho biết, vừa xử phạt Bùi Lý Huỳnh (trú tại địa phương) số tiền 7,5 triệu đồng có hành vi đăng tải các clip về nhóm người có hành vi điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, bốc đầu lên mạng xã hội lên làm việc. Bắt giữ 17 đối tượng đá gà ăn tiền giữa cánh đồng: Ngày 11/10, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Hòa Bình bắt quả tang 17 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống trên địa bàn ấp 36, xã Minh Diệu (huyện Hòa Bình). Tại hiện trường, Công an bắt quả tang 9 con gà đá, 13 điện thoại di động, 6 xe máy, số tiền gần 55 triệu đồng... Nữ nhân viên lẻn vào công ty cũ trộm cắp xe máy: Từng là công nhân làm việc trong KCN Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội), Phạm Thị Phượng (SN 2001, trú tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) đã lợi dụng vào công ty cũ để trộm cắp xe máy... Ngày 11/10, Công an huyện Mê Linh cho biết đang điều tra, làm rõ. >>>>> Xem thêm video; Đối tượng nghi ngáo đá chém người trọng thương giữa phố. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

