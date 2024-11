8 cấm kỵ khi vào “cuộc yêu”, cố làm sẽ rước hoạ vào thân

Nếu quan hệ tình dục không đúng cách, ham muốn bản năng này cũng chính là nguyên nhân gây ra những hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe, làm ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần, thậm chí đe dọa tính mạng. Ảnh minh họa Sau nhiều kinh nghiệm đã được đúc kết qua thời gian dài, các chuyên gia tình dục khuyên các cặp đôi "bắt buộc phải nhớ" những lưu ý dưới đây. Ảnh minh họa Đã ăn quá no hay khi đang cơn say: Phạm cấm kỵ này nội tạng sẽ bị tổn thương, nước tiểu màu đỏ, mình mẩy phù thủng, mặt tái xanh, lưng đau mỏi, tuổi thọ bị rút xuống rất nhanh. Ảnh minh họa Ngay sau khi tắm nước nóng: Các chuyên gia tình dục cho rằng, đây là một thói quen không tốt bởi cơ thể con người là hệ thống sinh lý khá mẫn cảm. Chỉ cần một chút thay đổi về nhiệt độ, dù rất nhỏ cũng khiến cơ thể có những phản ứng kịp thời, làm thay đổi các thành tố của hormon. Nước nóng sẽ làm da và mạch máu dưới da giãn nở, máu dồn đến bộ phận này khiến việc cung cấp máu đến các cơ quan khác như tim, não bị thiếu hụt, khiến cơ thể xuất hiện tình trạng chóng mặt, tim đập nhanh hơn, hoa mắt, làm cho bạn không đủ sức để “yêu”. Ảnh minh họa Nhắc đến người tình cũ: Đây là điều không thể chấp nhận được. Nó làm cho đối phương có tâm lý bị coi thường và bị xúc phạm, tổn thương. Điều này cũng làm cho sự hào hứng và ham muốn tụt dốc. Không những thế, nó sẽ khiến đối phương ám ảnh mỗi lần “gần gũi” về sau. Ảnh minh họa Chỉ biết cảm xúc của bản thân: Nếu bạn “lâm trận” quá nhanh hay vì cảm giác thỏa mãn của bạn thân mà quên đi cảm giác của đối tác sẽ khiến cho nửa kia thấy không thỏa mãn, giảm đi sự hứng khởi cho những lần “yêu” sau. Ảnh minh họa Tránh giao hoan khi người đã mất sức vì mệt nhọc như lao động nặng, vừa đi bộ, mệt mỏi chưa hồi phục, trong mình bải hoải... Phạm cấm kỵ này, người nam sẽ bị mắc bệnh suyễn, miệng khô, rối loạn tiêu hóa, rối loạn bài tiết... Ảnh minh họa Phóng túng: Tình dục dù sao cũng phải phù hợp lứa tuổi và điều kiện sống. Dù cho bạn có sức khỏe nhưng cũng đừng quá ham hố "chuyện ấy". Tình dục thái quá có thể ảnh hưởng đến thận, tim, làm cho mắt nhanh mờ, chân tay chậm do sự hao tổn chân nguyên, khí huyết và thận hư, liệt dương... Ảnh minh họa Không chú ý đến cơ thể "đối tác", chỉ tập trung vào "cơ quan sinh dục": Quan tâm đến "cơ quan sinh dục" là một điều nên làm nhưng nếu chỉ biết đến mỗi bộ phận này khi "yêu" mà bỏ qua các điểm kích thích ở các cơ quan khác thì rất có thể "chuyện vợ chồng" của bạn sẽ không được như ý. Thậm chí thói quen này còn khiến cho cả hai cảm thấy nhàm chán, lãnh cảm. Vì vậy, đừng bỏ qua những "vùng kích thích" khác nhé, chỉ cần một chút vuốt ve chúng thôi đôi khi cũng có thể giúp bạn cảm thấy ham muốn hơn rất nhiều. Ảnh minh họaXem video: "Vợ chồng Victoria Beckham tình tứ khiêu vũ". Nguồn Vietnamnet

