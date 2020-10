“Điểm mặt” tướng - tá công an ngã ngựa vì bảo kê tội phạm

Tạm đình chỉ nhiều công an liên quan tới sới gà khủng: Liên quan đến vụ “trường gà khủng trên đại lộ Võ Văn Kiệt”, ngày 2/10, Công an TP HCM đã tạm đình chỉ 1 số cán bộ thuộc đơn vị nghiệp vụ để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc. Bước đầu, công an xác định 1 số cán bộ công an thuộc các đơn vị nghiệp vụ có hành vi phạm tội, bao che, không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao bỏ lọt tội phạm. 2 tướng bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Tháng 3/2018, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao để điều tra về tội "tổ chức đánh bạc". Ông Hóa bị bắt vì liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Cũng liên quan tới vụ án đánh bạc nghìn tỷ còn ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát). Tháng 11/2018, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát) 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) 10 năm tù, cùng về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuyên án hai thứ trưởng Bộ Công an có liên quan tới Vũ "nhôm": Ngày 14/12/2018, hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã bị khởi tố để điều tra về những sai phạm trong quá trình công tác có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"). Đến ngày 13/6/2019, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm 36 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Trần Việt Tân. Y án sơ thẩm 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Bùi Văn Thành. Thế lực phía sau "ông trùm" Năm Cam: Tháng 5/2002, Bộ Công an và Công an TP HCM đã đồng loạt triển khai bắt và khám xét nơi ở của 3 cán bộ công an là thượng tá Dương Minh Ngọc - Nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), đại úy Võ Văn Tâm - Nguyên Đội trưởng Đội Chống cờ bạc - mại dâm thuộc Phòng CSHS, trung tá Lê Minh Hùng - Nguyên đội trưởng Đội CSHS Công an quận 8. Ông Dương Minh Ngọc được xác định có mối quan hệ rất mật thiết với Năm Cam từ trước khi Năm Cam đi tập trung giáo dục cải tạo (hồi năm 1995). Theo cáo trạng, Năm Cam đã nhiều lần đưa tiền cho Ngọc và thường xuyên mời Ngọc đi ăn nhậu. Đáp lại, Dương Minh Ngọc làm ngơ trước những hoạt động phạm pháp của băng nhóm Năm Cam trên địa bàn TP, ngoài ra, Dương Minh Ngọc còn giúp đàn em Năm Cam được giảm nhẹ tội ở các địa bàn ngoài lĩnh vực mình phụ trách. >>> Xem thêm video: Vụ Đường “Nhuệ”: Luật sư đề nghị triệu tập Thượng tá Cao Giang Nam. Nguồn: Truyền Hình Thông Tấn.

Tạm đình chỉ nhiều công an liên quan tới sới gà khủng: Liên quan đến vụ “trường gà khủng trên đại lộ Võ Văn Kiệt”, ngày 2/10, Công an TP HCM đã tạm đình chỉ 1 số cán bộ thuộc đơn vị nghiệp vụ để làm rõ trách nhiệm trong vụ việc. Bước đầu, công an xác định 1 số cán bộ công an thuộc các đơn vị nghiệp vụ có hành vi phạm tội, bao che, không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao bỏ lọt tội phạm. 2 tướng bảo kê đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Tháng 3/2018, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát công nghệ cao để điều tra về tội "tổ chức đánh bạc". Ông Hóa bị bắt vì liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Cũng liên quan tới vụ án đánh bạc nghìn tỷ còn ông Phan Văn Vĩnh (cựu trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát). Tháng 11/2018, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên phạt Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục Trưởng Tổng cục Cảnh sát) 9 năm tù, Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng C50) 10 năm tù, cùng về tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuyên án hai thứ trưởng Bộ Công an có liên quan tới Vũ "nhôm": Ngày 14/12/2018, hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã bị khởi tố để điều tra về những sai phạm trong quá trình công tác có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm"). Đến ngày 13/6/2019, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tuyên y án sơ thẩm 36 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Trần Việt Tân. Y án sơ thẩm 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với bị cáo Bùi Văn Thành. Thế lực phía sau "ông trùm" Năm Cam: Tháng 5/2002, Bộ Công an và Công an TP HCM đã đồng loạt triển khai bắt và khám xét nơi ở của 3 cán bộ công an là thượng tá Dương Minh Ngọc - Nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS), đại úy Võ Văn Tâm - Nguyên Đội trưởng Đội Chống cờ bạc - mại dâm thuộc Phòng CSHS, trung tá Lê Minh Hùng - Nguyên đội trưởng Đội CSHS Công an quận 8. Ông Dương Minh Ngọc được xác định có mối quan hệ rất mật thiết với Năm Cam từ trước khi Năm Cam đi tập trung giáo dục cải tạo (hồi năm 1995). Theo cáo trạng, Năm Cam đã nhiều lần đưa tiền cho Ngọc và thường xuyên mời Ngọc đi ăn nhậu. Đáp lại, Dương Minh Ngọc làm ngơ trước những hoạt động phạm pháp của băng nhóm Năm Cam trên địa bàn TP, ngoài ra, Dương Minh Ngọc còn giúp đàn em Năm Cam được giảm nhẹ tội ở các địa bàn ngoài lĩnh vực mình phụ trách. >>> Xem thêm video: Vụ Đường “Nhuệ”: Luật sư đề nghị triệu tập Thượng tá Cao Giang Nam. Nguồn: Truyền Hình Thông Tấn.