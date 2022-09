“Điểm danh” một số lỗi vi phạm sẽ bị tịch thu ô tô vĩnh viễn

Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, các lỗi vi phạm sau sẽ bị tịch thu ô tô.

Đối với người điều khiển phương tiện

Điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng (trừ trường hợp ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, ô tô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách) (Căn cứ Điểm b khoản 5 và điểm d khoản 6 Điều 16).

Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông (trừ trường hợp ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, ô tô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách) (Căn cứ Điểm c khoản 5 và điểm d khoản 6 Điều 16).

Theo Nghị định 100, có một số lỗi vi phạm sẽ bị tịch thu ô tô vĩnh viễn.

Điều khiển xe không có giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng (Trong trường hợp người lái xe không có giấy đăng ký xe hoặc sử dụng giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện) (Căn cứ Điểm a khoản 4 và điểm đ khoản 6 Điều 16).

Thực hiện hành vi sau đây trong trường hợp không có giấy đăng ký xe hoặc sử dụng giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện: sử dụng giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa; sử dụng giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe (Căn cứ Điểm đ khoản 5 và điểm đ khoản 6 Điều 16).

Đua ô tô trái phép (Căn cứ Khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 34).

Đối với chủ phương tiện

Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông (Căn cứ Điểm a khoản 7 và điểm b khoản 14 Điều 30).

Đưa phương tiện quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông (Căn cứ Điểm đ khoản 8 và điểm b khoản 14 Điều 30).

Cải tạo ô tô khác thành ô tô chở khách (Căn cứ Điểm b khoản 9 và điểm b khoản 14 Điều 30).

Đưa phương tiện thuộc một trong các trường hợp sau tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện: không có Giấy đăng ký xe hoặc có Giấy đăng ký xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp) (Căn cứ Điểm m khoản 7, điểm e khoản 8, điểm c khoản 14 Điều 30).

>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội: Cây me cổ thụ bật gốc đè bẹp xe ô tô trong cơn mưa lớn: