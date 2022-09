Đà Nẵng cấp tập dọn dẹp sau bão Noru

Bão số 4 với cường độ gió đo được cao nhất tại Đà Nẵng đạt từ cấp 9 đến cấp 11 đã gây ra một số thiệt hại ban đầu. Cổng chào khu dân cư bị gãy đổ. Cây xanh đổ la liệt nhiều nơi. Hàng quán tạm bị gió giật đổ. Trụ tên đường bị gãy ngang. Hệ thống đèn giao thông được neo buộc chắc chắn phòng gió giật mạnh. Các công trình xây dựng trên các tuyến đường ven biển bị ảnh hưởng do bão. Các ki-ốt cũng bị tốc mái. Tại bãi biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà), sóng biển dâng cao đưa một lượng lớn cát vào phủ kín sát đường Võ Nguyên Giáp. Biển Mỹ Khê sáng 28/9. Các khách sạn, nhà hàng ven biển khẩn trương dọn dẹp sau bão. Nhân viên được huy động đến khắc phục hậu quả do bão Noru gây ra. Một lượng cát lớn bị sóng biển đánh dạt vào đường Võ Nguyên Giáp. Lực lượng chức năng đang triển khai dọn dẹp sau bão. Theo báo cáo nhanh, tính đến 7h30 ngày 28/9, toàn thành phố Đà Nẵng có 3.340 trạm biến áp bị mất điện. Ngành điện đang khẩn trương khắc phục sự cố. Báo cáo nhanh cũng cho thấy, thành phố có hàng trăm cây xanh bị bật gốc, ngã đổ. Nhiều cây lâu năm bị gãy nhánh do bão. Các cây xanh ngã đổ đang được xử lý khẩn trương. Đây là nhiệm vụ cấp thiết để đảm bảo an toàn giao thông. Lực lượng công nhân Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng ra quân dọn dẹp cây ngã đổ ngay trong sáng 28/9. Công tác khắc phục hậu quả bão số 4 đang được thành phố gấp rút triển khai.

