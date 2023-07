Điểm chuẩn các nhóm ngành Y Dược sẽ tăng tới mức nào?

Điểm chuẩn tăng từ 0,5 - 1,5 điểm với các ngành dưới 26 điểm



Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, thầy giáo Nguyễn Duy Khánh, giáo viên môn Sinh học tại Hà Nội cho biết, dựa trên việc so sánh phổ điểm của khối B00 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2023 so với năm 2022 có thể thấy mức độ điểm lệch sang phải, tuy nhiên khoảng lệch là từ 11.00 đến 25.00 điểm. Từ 25.00 điểm trở lên thì gần như tương đương so với năm 2022.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT2023. Ảnh: Trần Hải.

Một trong những lí do phổ điểm từ 11,00 đến 25,00 của khối B00 tăng lên so với năm ngoái theo thầy Khánh, là với xu hướng 40 câu đầu tiên của môn Toán, 30 câu đầu tiên của môn Hoá học và Sinh học được đánh giá dễ hơn rất nhiều so với kì thi năm 2022.

“Với thí sinh đăng kí 2 ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt thì hầu hết là các em có năng lực học tập rất tốt nên những câu này không có giá trị phân hóa nhiều với các em. Và những em đăng kí 2 ngành này thường mục tiêu cũng phải từ 26.00 điểm trở lên”, thầy Khánh cho hay.

Phổ điểm khối B00 năm 2023.

Ngoài ra, một trong khác biệt của năm nay, theo thầy Khánh, là việc giảm điểm cộng xuống sẽ dẫn tới điểm chuẩn của 2 ngành này sẽ giảm xuống một chút. Cùng với đó, một lí do phụ khác là học phí của hai ngành này tăng lên khá cao nên một số thí sinh sẽ cân nhắc để lựa chọn.

Mặt khác, với các thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển thì sẽ gần như không làm thay đổi phổ điểm chuẩn vì những em này thường tập trung ở các thành phố lớn không có điểm cộng.

Các ngành còn lại của khối Y Dược và các ngành khác sử dụng khối B00 để xét tuyển thì thường ở trong phổ điểm thấp hơn 26.00 nên dự kiến sẽ tăng lên từ 0,5 - 1,5 điểm.

Điểm chuẩn ngành “hot” bằng hoặc tăng nhẹ so với năm trước

PGS.TS Lê Đình Tùng, Phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, phổ điểm truyền thống liên quan đến nhóm ngành sức khỏe là A00, B00, điểm tổ hợp B00 có sự dịch chuyển 1 - 1,25 điểm trong khoảng điểm từ 21 đến 25. Còn từ 25 điểm trở lên nói chung không có thay đổi đáng kể trong hai năm gần đây.

So sánh phổ điểm khối B00 năm 2023 với năm 2022.

Với tổ hợp B00, năm nay, mức điểm từ 26-28 có hơn 3000 em (năm ngoái khoảng 2900 em), còn mức điểm từ 28-30 năm nay cao hơn hẳn. Trong khi đó, chỉ tiêu ngành Y khoa không thay đổi. Chính vì vậy, dự báo điểm chuẩn nhóm ngành Y Dược có thể tăng nhẹ.

Theo ông Tùng, dự báo điểm chuẩn ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội sẽ lấy ít nhất bằng năm ngoái, là 28,15, hoặc có thể tăng nhẹ. Còn với các ngành năm ngoái lấy dưới 26 điểm và các ngành đào tạo tại phân hiệu Thanh Hóa có thể cao hơn năm trước 0,5-1,25.

Tuy nhiên, có một số yếu tố ảnh hưởng tới dự báo điểm chuẩn. Trong đó, có mức học phí với ngành “hot”. Học phí ngành Y khoa của nhà trường năm nay là 55,2 triệu đồng, còn ngành Răng Hàm Mặt thấp hơn khoảng 50% so với Y khoa. Yếu tố này có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của thí sinh.

Trong khi đó tại phân hiệu Thanh Hóa, học phí không cao hơn so với năm ngoái. Do đó, điểm trúng tuyển phân hiệu dịch chuyển cao hơn so với năm trước từ 0.5-1.25 điểm.

Nhìn lại điểm chuẩn của Trường ĐH Y Hà Nội từ năm 2020 đến nay thì thấy, xu hướng giảm dần, tuy nhiên vẫn ở mức cao, nhất là với những ngành “hot” như Y khoa, điểm chuẩn luôn trên 28.

Cụ thể, năm 2020, điểm chuẩn Trường Đại học Y Hà Nội cao nhất là ngành Y khoa với điểm chuẩn 28,9 điểm, ngành Răng Hàm Mặt cũng theo sát nút với 28,65 điểm. Năm 2021, ngành Y khoa lấy cao nhất là 28,85 điểm. Còn năm 2022, điểm chuẩn ngành này đã xuống còn 28,15 điểm.