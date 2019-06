Đi tìm bò lạc, đến muộn... nhiều thí sinh không được vào thi THPT quốc gia 2019

Tại điểm thi THPT Yên Hòa, 7h trống trường thi đã điểm gọi thí sinh vào phòng thi, nhiều sĩ tử vẫn thong thả thoải mái đến trường thi. (Ảnh: Thảo Anh/Laodong). Tại Nghệ An, 7h15 nhưng vẫn còn phụ huynh mới đưa con đến.(Ảnh: Anh Đức/Laodong). Đến giờ giờ bắt đầu vào phòng thi nhiều thí sinh mới kịp đến cổng trưởng. Tại điểm thi THPT quốc gia 2019 trường chuyên Hà Giang, thí sinh Nguyễn Thị S. (Hà Giang) đến điểm thi lúc 7h52 sáng 25/6, tuy nhiên, hời gian phát đề là 7h30, thời gian bắt đầu tính giờ là 7h35. Như vậy, thí sinh đến muộn hơn 15 phút nên không được vào phòng thi. (Ảnh/VTC) Sáng 25/6, tại điểm thi trường chuyên tỉnh Hà Giang, ngoài thí sinh không được vào thi một số khác đến muộn, vội vàng vào phòng thi mà không kịp nhận sự động viên từ bố mẹ. Các em bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Ảnh VTC Sau khi trình giấy tờ qua bảo vệ và an ninh, Điểm trường điểm thi trực tiếp ra tận nơi hỏi han lý do vì sao đến muộn, em này ấp úng không nói gì. Ảnh VTC Đã quá 15 phút nên em không được vào thi, Điểm trưởng nói. Ảnh VTC Không được vào thi môn Ngữ Văn, P.T.S lo lắng, bất an. Ảnh VTC Tại trường THPT chuyên Hà Tĩnh đến 7h10 nhiều thí sinh mới bắt đầu đến điểm thi. Do đến muộn nhiều em đã mang túi xách, balô vào phòng thi nhưng được nhắc nhở đưa ra ngoài, nhờ tình nguyện viên hoặc người thân giữ hộ Trong lúc chuẩn bị đi thi THPT quốc gia, thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Anh, trú phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, bị trộm vào nhà lấy đi tài sản nhưng rất may tên trộm để lại thẻ dự thi nên em vẫn kịp đi thi. Ảnh Zing Một nữ sinh cho biết bạn hứa sẽ qua đón nên em đưa giấy tờ nhờ cầm hộ. Gần 7h15, em đứng trước cổng trường nhưng không gặp bạn, cũng không thể liên lạc vì bạn không cầm theo điện thoại. Nữ sinh tỏ ra rất lo lắng. Cuối cùng, một tình nguyện viên dẫn em vào trường để giải quyết vấn đề. Ảnh Zing Gia đình bị mất bò, một thí sinh vùng cao Quảng Trị vào rừng tìm kiếm quên cả giờ thi THPT Quốc gia, nên đội tình nguyện viên phải vượt suối đi tìm để đưa e đến điểm thi cho kịp vào làm bài thi. Ảnh VTC Tại điểm thi trường THCS Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM, cán bộ coi thi phát hiện thí sinh Trần Thị Ngọc Hưỡng, học trường THCS - THPT Thạnh An có khác biệt giữa dấu hỏi và dấu ngã giữa giấy báo dự thi và chứng minh nhân dân. Em Hưỡng phải nhờ phụ huynh chuyển giấy khai sinh qua đò và nhờ thầy giáo nhận giúp để kịp thi môn đầu tiên. Ảnh PLO Trong buổi thi đầu tiên, vẫn có một số thí sinh quên các vật dụng cần thiết, thẻ dự thi. Tại điểm thi trường THCS Hữu Nghị Việt Nam Angieri, một phụ huynh phải đến đưa chứng minh thư nhân dân cho thí sinh. Ảnh VOV Cũng tại điểm thi này, một thí sinh phải xin nghỉ thi vì sốt cao, đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh VOV

Tại điểm thi THPT Yên Hòa, 7h trống trường thi đã điểm gọi thí sinh vào phòng thi, nhiều sĩ tử vẫn thong thả thoải mái đến trường thi. (Ảnh: Thảo Anh/Laodong). Tại Nghệ An, 7h15 nhưng vẫn còn phụ huynh mới đưa con đến.(Ảnh: Anh Đức/Laodong). Đến giờ giờ bắt đầu vào phòng thi nhiều thí sinh mới kịp đến cổng trưởng. Tại điểm thi THPT quốc gia 2019 trường chuyên Hà Giang, thí sinh Nguyễn Thị S. (Hà Giang) đến điểm thi lúc 7h52 sáng 25/6, tuy nhiên, hời gian phát đề là 7h30, thời gian bắt đầu tính giờ là 7h35. Như vậy, thí sinh đến muộn hơn 15 phút nên không được vào phòng thi. (Ảnh/VTC) Sáng 25/6, tại điểm thi trường chuyên tỉnh Hà Giang, ngoài thí sinh không được vào thi một số khác đến muộn, vội vàng vào phòng thi mà không kịp nhận sự động viên từ bố mẹ. Các em bước vào môn thi đầu tiên - Ngữ văn. Ảnh VTC Sau khi trình giấy tờ qua bảo vệ và an ninh, Điểm trường điểm thi trực tiếp ra tận nơi hỏi han lý do vì sao đến muộn, em này ấp úng không nói gì. Ảnh VTC Đã quá 15 phút nên em không được vào thi, Điểm trưởng nói. Ảnh VTC Không được vào thi môn Ngữ Văn, P.T.S lo lắng, bất an. Ảnh VTC Tại trường THPT chuyên Hà Tĩnh đến 7h10 nhiều thí sinh mới bắt đầu đến điểm thi. Do đến muộn nhiều em đã mang túi xách, balô vào phòng thi nhưng được nhắc nhở đưa ra ngoài, nhờ tình nguyện viên hoặc người thân giữ hộ Trong lúc chuẩn bị đi thi THPT quốc gia, thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Anh, trú phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, bị trộm vào nhà lấy đi tài sản nhưng rất may tên trộm để lại thẻ dự thi nên em vẫn kịp đi thi. Ảnh Zing Một nữ sinh cho biết bạn hứa sẽ qua đón nên em đưa giấy tờ nhờ cầm hộ. Gần 7h15, em đứng trước cổng trường nhưng không gặp bạn, cũng không thể liên lạc vì bạn không cầm theo điện thoại. Nữ sinh tỏ ra rất lo lắng. Cuối cùng, một tình nguyện viên dẫn em vào trường để giải quyết vấn đề. Ảnh Zing Gia đình bị mất bò, một thí sinh vùng cao Quảng Trị vào rừng tìm kiếm quên cả giờ thi THPT Quốc gia , nên đội tình nguyện viên phải vượt suối đi tìm để đưa e đến điểm thi cho kịp vào làm bài thi. Ảnh VTC Tại điểm thi trường THCS Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM, cán bộ coi thi phát hiện thí sinh Trần Thị Ngọc Hưỡng, học trường THCS - THPT Thạnh An có khác biệt giữa dấu hỏi và dấu ngã giữa giấy báo dự thi và chứng minh nhân dân. Em Hưỡng phải nhờ phụ huynh chuyển giấy khai sinh qua đò và nhờ thầy giáo nhận giúp để kịp thi môn đầu tiên. Ảnh PLO Trong buổi thi đầu tiên, vẫn có một số thí sinh quên các vật dụng cần thiết, thẻ dự thi. Tại điểm thi trường THCS Hữu Nghị Việt Nam Angieri, một phụ huynh phải đến đưa chứng minh thư nhân dân cho thí sinh. Ảnh VOV Cũng tại điểm thi này, một thí sinh phải xin nghỉ thi vì sốt cao, đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh VOV