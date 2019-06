“50 sắc thái” của thí sinh ngày thi đầu tiên THPT 2019

Các thí sinh chú ý lắng nghe nhắc nhở của giám thị trước giờ thi.(Ảnh: Tùng Đinh/ Nông thôn) Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, TC thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ, TC. (Ảnh: Tùng Đinh/ Nông thôn) Sáng 25/6, tại điểm thi THPT Thăng Long, lực lượng an ninh, công an có mặt từ sớm đảm bảo an toàn cho kỳ thi. (Ảnh: Tùng Đinh/ Nông thôn) Các thí sinh tỏ ra khá thoải mái về tâm lý trước khi bắt đầu bài thi môn ngữ Văn. (Ảnh: Tùng Đinh/ Nông thôn) Các thí sinh sẽ nhận phòng, chỗ ngồi và nghe lại phổ biến quy chế lần cuối trước khi bắt đầu làm bài thi. (Ảnh: Tùng Đinh/ Nông thôn) Các giám thị không quên nhắc thí sinh tắt nguồn và đưa điện thoại ra khỏi phòng thi, tránh trường hợp vi phạm quy chế đáng tiếc. (Ảnh: Tùng Đinh/ Nông thôn) Vẫn có những thí sinh lo lắng, mệt mỏi trước môn thi đầu tiên. (Ảnh: Tùng Đinh/ Nông thôn) Trước khi nhận đề, các thí sinh hoàn thiện các thủ tục cá nhân. (Ảnh: Tùng Đinh/ Nông thôn) Bài thi Ngữ Văn sẽ kéo dài 120 phút, kết thúc vào 9h35 sáng 25/6. (Ảnh: Tùng Đinh/ Nông thôn) Kỳ thi diễn ra với 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp. (Ảnh: Tùng Đinh/ Nông thôn) Trong đó, Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học), Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT). (Ảnh: Tùng Đinh/ Nông thôn) Điều này nhằm đảm bảo kỳ thi THPT quốc gia 2019 nghiêm túc, công bằng, kết quả có độ tin cậy, chủ động phòng, ngừa, phát hiện các sai phạm, gian lận. (Ảnh: Tùng Đinh/ Nông thôn) Theo nhận định của các thí sinh, đề Ngữ văn năm nay không quá khó. "Câu nghị luận xã hội đề cập sức mạnh ý chí con người. Phần tự luận 5 điểm hỏi về tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông, yêu cầu thí sinh nêu cảm nhận của anh chị về hình ảnh sông Hương qua cái nhìn của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Em thấy đề thi năm nay "dễ thở" hơn so với năm ngoái, vì vậy em làm bài xong sớm", một thí sinh vui mừng chia sẻ. Ảnh VTC Nhóm thí sinh ôm nhau ăn mừng với phụ huynh sau khi ra khỏi phòng thi. Ảnh VTC Thậm chí, khi ra về các nữ sinh vẫn còn vẫy nhau vì hoàn thành tốt bài thi đầu tiên. Ảnh VTC Thí sinh tại ngũ Hoàng Văn Hồng chia sẻ, thời gian ôn tập của cậu ít hơn so với các bạn đang đi học (ngày làm nhiệm vụ, đêm về ôn luyện trong vòng 2 tháng) nên Hồng không tự tin với môn Văn sáng nay. Cậu chỉ làm được 50-60% bài thi. Ảnh VTC Nhiều thí sinh cho rằng đề thi môn Văn kỳ thi THPT quốc gia 2019 ssat chương trình. Ảnh Zing Các thí sinh vui vẻ vì làm được bài. Ảnh Zing Các thí sinh trao đổi về bài thi sau khi hết giờ. Ảnh Zing Thí sinh và phụ huynh vui vẻ sau môn thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2019. Thí sinh ở Hà Giang chia sẻ về đề thi Ngữ văn THPT quốc gia 2019. Ảnh: Cường Ngô/ Lao Động Thí sinh sau khi làm xong bài thi Ngữ Văn. Ảnh: Thảo Anh/ Lao Động Nhiều thí sinh tỏ ra thoải mái sau khi làm xong bài thi môn Văn. Ảnh: Thảo Anh/ Lao Động Kết thúc môn thi Ngữ văn, rất nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Giang bước ra khỏi cổng với tâm trạng hào hứng, phấn khởi vì làm được bài. Ảnh Lao Động Thí sinh Nguyễn Hồng Ngân dự đoán sẽ được 7 điểm môn Văn. Ảnh Lao Động Một thí sinh xinh đẹp khác bước ra phòng thi khá sớm (9h15). "Vì em ôn tất cả các tác phẩm, nên không bị lệch tủ. Đề thi thật cũng dễ hơn rất nhiều so với đề thi thử. Các bạn trong phòng em đều làm được bài", nữ sinh chia sẻ. Ảnh Lao Động Chiều nay các thí sinh sẽ bước vào môn thi toán. Ảnh Zing

