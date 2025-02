Top phát minh của người trẻ dưới 20 tuổi thay đổi cả thế giới

1. Máy in chữ nổi: Đứng đầu danh sách các phát minh này là Shubham Banerjee, 13 tuổi, đã chế tạo máy in chữ nổi Braigo V1.0 từ bộ đồ chơi Lego và linh kiện rẻ tiền. (Ảnh: Smithsonian Magazine) Phát minh giúp tạo chữ nổi cho người khiếm thị với chi phí thấp hơn nhiều so với các máy in truyền thống. (Ảnh: Smithsonian Magazine) 2. Máy giặt chạy bằng bàn đạp: Remya Jose, 14 tuổi, phát minh ra máy giặt chạy bằng bàn đạp cho các gia đình ở vùng nông thôn. (Ảnh: Brit+Co) Máy này giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí, rất phù hợp cho những nơi không có điện hoặc máy giặt thông thường. (Ảnh: Inhabitat) 3. Tay nắm cửa tự khử trùng: Sun Ming Wong và King Pong Li, hai học sinh ở Hong Kong, đã phát minh tay nắm cửa tự khử trùng bằng hợp chất Titanium Dioxide. (Ảnh: Planet Custodian) Đây là một giải pháp đơn giản, hiệu quả với giá thành thấp, giúp ngăn ngừa vi khuẩn lây lan. (Ảnh: Business Insider) 4. Máy phát hiện ung thư tuyến tụy: Jack Andraka, 17 tuổi, đã phát minh que thử phát hiện ung thư tuyến tụy nhanh hơn và nhạy hơn gấp nhiều lần phương pháp truyền thống. (Ảnh: National Geographic Learning: In Focus) Phát minh của anh giúp chẩn đoán bệnh sớm với chi phí rẻ và hiệu quả vượt trội. (Ảnh: Advocate.com) Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình “phát minh thời hiện đại” trong kho báu 20.000 tuổi.

1. Máy in chữ nổi: Đứng đầu danh sách các phát minh này là Shubham Banerjee, 13 tuổi, đã chế tạo máy in chữ nổi Braigo V1.0 từ bộ đồ chơi Lego và linh kiện rẻ tiền. (Ảnh: Smithsonian Magazine) Phát minh giúp tạo chữ nổi cho người khiếm thị với chi phí thấp hơn nhiều so với các máy in truyền thống. (Ảnh: Smithsonian Magazine) 2. Máy giặt chạy bằng bàn đạp: Remya Jose, 14 tuổi, phát minh ra máy giặt chạy bằng bàn đạp cho các gia đình ở vùng nông thôn. (Ảnh: Brit+Co) Máy này giúp tiết kiệm năng lượng và chi phí, rất phù hợp cho những nơi không có điện hoặc máy giặt thông thường. (Ảnh: Inhabitat) 3. Tay nắm cửa tự khử trùng: Sun Ming Wong và King Pong Li, hai học sinh ở Hong Kong, đã phát minh tay nắm cửa tự khử trùng bằng hợp chất Titanium Dioxide. (Ảnh: Planet Custodian) Đây là một giải pháp đơn giản, hiệu quả với giá thành thấp, giúp ngăn ngừa vi khuẩn lây lan. (Ảnh: Business Insider) 4. Máy phát hiện ung thư tuyến tụy: Jack Andraka, 17 tuổi, đã phát minh que thử phát hiện ung thư tuyến tụy nhanh hơn và nhạy hơn gấp nhiều lần phương pháp truyền thống. (Ảnh: National Geographic Learning: In Focus) Phát minh của anh giúp chẩn đoán bệnh sớm với chi phí rẻ và hiệu quả vượt trội. (Ảnh: Advocate.com) Mời quý độc giả xem thêm video: Giật mình “phát minh thời hiện đại” trong kho báu 20.000 tuổi.