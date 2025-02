Na Uy viện trợ khủng tăng cường sức mạnh phòng không cho Ukraine

Vào ngày 13/2, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore O. Sandvik tuyên bố trong cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine rằng, phòng không là ưu tiên quân sự cao nhất của Ukraine và rất quan trọng để bảo vệ cả cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự. Ảnh Army Recognition Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Sandvik nhấn mạnh tầm quan trọng của phòng không trong các nỗ lực phòng thủ đang diễn ra của Ukraine, đây vẫn là ưu tiên quân sự cao nhất của đất nước. Ông nhấn mạnh vai trò thiết yếu của các hệ thống phòng không trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự khỏi các mối đe dọa trên không dai dẳng. Ảnh mil.in.ua Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy tái khẳng định cam kết của quốc gia này trong việc hỗ trợ các nhu cầu phòng thủ của Ukraine. Trong bài phát biểu của mình, ông Sandvik tuyên bố: "Na Uy đã phân bổ hơn 534,5 triệu đô la cho hệ thống phòng không của Ukraine vào năm 2024. Gần đây, chính phủ đã quyết định phân bổ thêm 107 triệu đô la cho các hệ thống phòng không của Ukraine". Ảnh Defense Cam kết này đánh dấu một bước tiến mới trong hỗ trợ chiến lược của Na Uy cho sức mạnh quân sự của Ukraine. Các khoản tiền này là một phần trong 2 tỷ đô la, được phân bổ cho viện trợ quân sự của Ukraine vào năm 2025 theo chương trình Nansen. Ảnh Wikipedia Bộ trưởng Sandvik cũng xác nhận rằng, chính phủ Na Uy đã thông báo cho Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov về việc cung cấp các hệ thống phòng không quan trọng này. Đây là một cột mốc nữa trong quan hệ đối tác chiến lược giữa Na Uy và Ukraine, nhằm tăng cường an ninh trước sự xung đột đang diễn ra. Ảnh Defense News Ngoài thông báo về việc bổ sung thiết bị quân sự cho Ukraine, Na Uy cũng tiết lộ rằng họ sẽ tham gia liên minh máy bay không người lái, một nhóm được thành lập vào năm 2023 nhằm cung cấp cho Ukraine các phương tiện bay không người lái (UAV). Được biết, liên minh máy bay không người lái hiện nay do Latvia và Vương quốc Anh dẫn đầu, với mục đích nhằm cung cấp cho Ukraine các công nghệ máy bay không người lái tiên tiến cho các hoạt động do thám, trinh sát và chiến đấu. Vào tháng 7/2024, các quốc gia tham gia liên minh máy bay không người lái đã ký “Biên bản ghi nhớ”, trong đó họ thành lập một quỹ chung trị giá 45 triệu euro. Dự kiến từ đầu năm 2025, các thành viên liên minh máy bay không người lái sẽ bắt đầu chuyển giao số lượng lớn nhiều loại UAV khác nhau cho Ukraine. Về phía Na Uy cam kết tài chính của nước này đối với hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2025, đã phản ánh sự cống hiến liên tục của quốc gia này đối với chủ quyền và an ninh của Ukraine. Đợt hỗ trợ quân sự của Na Uy là một phần quan trọng trong chiến lược rộng lớn của nước này nhằm hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Những đóng góp của Na Uy sẽ bao gồm không chỉ các hệ thống phòng không mà còn là một loạt các hỗ trợ quân sự, từ vũ khí tiên tiến đến đào tạo huấn luyện và hỗ trợ hậu cần. Gói viện trợ quân sự của Na Uy sẽ đóng vai trò quan trọng trong an ninh của Ukraine trong những năm tới.

