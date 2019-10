“Đi lậu” sang Anh: Tiền nhiều làm gì nếu mất mạng như 39 thi thể trong container?

Vụ việc 39 người tử vong trong container tại hạt Essex, ngoại ô London, Anh, nghi có nạn nhân là người Việt Nam đang thu hút sự quan tâm của dư luận.



Thời điểm này, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng, các địa phương để nắm thông tin, hỗ trợ xác minh danh tính đối với các trường hợp được cho là mất tích và phối hợp chặt chẽ với phía Anh để làm rõ.

Dù chưa xác minh được 39 nạn nhân chết trong container có phải là người Việt Nam hay không nhưng qua các trường hợp báo tin mất tích có thể khẳng định, nhiều người đã đi sang Anh bằng con đường bất hợp pháp với số tiền chi phí lên đến gần 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, qua thông tin từ những gia đình người mất tích đến sự chia sẻ của những người đã từng trải qua hành trình sang Anh qua con đường “đi chui”, “đi lậu” có thể thấy đó là hành trình đầy hãi hung, gian khổ, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng để nuôi giấc mơ làm việc tại Anh.

Dư luận đặt câu hỏi, vì sao con người ta phải bỏ ra một số tiền lớn để chi phí cho một hành trình “đi lậu” đầy gian nan? Dù sang Anh tìm được công việc thu nhập cao, kiếm được số tiền lớn nhưng thử hỏi phải trải qua một hành trình đi lậu gian nguy tính mạng như 39 thi thể trong container thì có nên không, có đáng không? có nên bán mạng vì tiền không?

PV Kiến Thức đã có cuộc phỏng vấn Đại biểu Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội xung quanh những vấn đề trên.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp.

Tại sao phải bỏ ra cả tỷ đồng để đi “chui lủi”, nguy hiểm tính mạng?

- Qua vụ việc 39 người tử vong trong container ở Anh mới lộ ra nhiều người Việt bỏ ra cả tỷ đồng để “đi lậu” sang Anh và phải trải qua hành trình cay đắng, gian khổ, thậm chí mất cả tính mạng để có thể nhập cư bất hợp pháp vào nước này. Ông suy nghĩ sao về việc này?

Đọc những thông tin vụ việc liên quan đến những người mất tích được gia đình tại Nghệ An, Hà Tĩnh trình báo và số tiền mà gia đình đã bỏ ra cho con em mình bước vào hành trình đến nước Anh, tôi thấy thật xót xa. Tôi xót xa bởi gia đình họ đang đứng trước nỗi lo mất người thân khi sự việc 39 người chết trong container ở Anh xảy ra. Xót xa nữa là gia đình họ đã phải bỏ ra một số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng để sang Anh dẫn đến nguy cơ con cái họ phải bỏ mạng nơi đất khách quê người.

Tại sao họ lại bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy để đi sang Anh? Trong khi đó, nhiều gia đình rất nghèo. Nó không phải là số tiền năm, bảy chục triệu mà lên đến cả tỷ bạc. Cứ cho rằng những người ấy họ sang Anh thành công thì chừng nào kiếm được một tỷ bạc đó đây. Đâu phải qua Anh là dễ làm việc, là dễ kiếm tiền đâu. Tại sao họ lại nhẹ dạ cả tin vào những con người lừa gạt, tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép như vậy. Tôi không hiểu sao, lại có nhận thức, suy nghĩ nông cạn như thế.

Nhận thức nông cạn hay do thị trường Anh hứa hẹn kiếm bộn tiền?

- Như đại biểu nói là do họ nhận thức, suy nghĩ nông cạn nên mới bỏ tiền tỷ để được đi lậu sang Anh nhưng cũng có thể do việc làm tại Anh sẽ giúp họ kiếm được số tiền lớn hơn các thị trường lao động khác nên họ bất chấp để đi?

Tôi cho rằng, tất cả là do người nhà hết, tất cả là do nhận thức và ý thức của gia đình ham muốn chuyện nọ, chuyện kia, cùng với sự nhẹ dạ, cả tin vào những đối tượng môi giới. Ai đi qua bên Anh mà lại có một số tiền to tát, ai dẫn chứng, chứng minh đi.

Bởi theo tôi được biết, đất nước Anh cực kỳ khó về lao động nhập cư, lao động di cư. Những người có tay nghề cao, sinh viên Việt Nam qua bên Anh học có trình độ Thạc sĩ, tiến sĩ mà muốn ở lại Anh làm còn không được.

Do vậy, đi quốc gia nào khác chứ Anh thì cực kỳ khó khăn. Bởi họ không chấp nhận cho những người như vậy ở lại lao động để kiếm được số tiền lớn như những người đi mong muốn. Vậy tại sao lại nghe lời những đối tượng môi giới để bỏ tiền ra đi như vậy?

Trong khi đó, hành trình sang Anh rất cực khổ, rất khó khăn, phải chui lủi đi qua Trung Quốc, qua Đông Âu, Tây Âu, có lúc đi vài tháng trời cực khổ gian nan như vậy.

Qua vụ việc trên, tôi thấy trong công tác tuyên truyền vận động vẫn còn chưa cao, ý thức, nhận thức của con người Việt Nam, có một bộ phận nhẹ dạ cả tin và nhận thức rất thấp.

Bởi ở Việt Nam kiếm 1 tỷ đồng không phải là chuyện đơn giản. Thậm chí có nhiều gia đình, người ta nằm mơ cũng không có được 1 tỷ đồng. Đằng này họ lại bỏ ra cả tỷ bạc để lo lót cho con em họ đi Anh. Mình hợp tác lao động xuất khẩu với nhiều quốc gia để người dân có thể đi bằng con đường chính ngạch tại sao lại không đi?

Nên đi xuất khẩu lao động theo đường chính ngạch, hợp pháp

- Không chỉ ông mà nhiều người khác cũng cho rằng nên đi xuất khẩu lao động bằng đường chính ngạch, hợp pháp ở những thị trường mà Việt Nam đã hợp tác với các quốc gia khác?

Hiện nay, chủ trương của Đảng, Chính phủ đang làm và theo tôi biết, ở Nghệ An và Hà Tĩnh họ đi theo đường hợp pháp cũng rất nhiều để đến một số quốc gia đã hợp tác, nhận lao động Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc… kể cả những quốc gia có thị trường lao động khó tính và chế độ cũng không phải là thấp. Tại sao những gia đình đó lại không đi theo đường hợp pháp mà lại chọn con đường “đi lậu” dẫn đến những kết cục có thể rất là thương tâm?

Chiếc xe tải xảy ra vụ việc ở Essex, Anh.

Do vậy tôi nghĩ cũng là cần thay đổi nhận thức, nên đi bằng con đường chính ngạch, hợp pháp còn không nên đi theo đường tiểu ngạch, bất hợp pháp. Các địa phương cũng cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu, đặc biệt là Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể ở địa phương phải tích cực vận động để người dân nhận thức và ý thức được điều đó, không nên nghe lời các đối tượng môi giới, tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép lừa gạt để đi theo những con đường bất hợp pháp mà không biết tương lai sẽ đi đâu, đến đâu, thậm chí mất cả tính mạng.

- Qua vụ việc trên, nhiều ý kiến cho rằng cần truy quét, điều tra những đối tượng môi giới, những đường dây buôn người, tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép? Ông nghĩ sao về điều này?

Trong vụ việc này, hiện nay xã hội đang lên án rất quyết liệt. Theo tôi biết Bộ Công an đã vào cuộc để làm cho rõ các đối tượng môi giới, buôn người xem có phải quốc tịch ở Việt Nam hay không? Có phải đăng ký thường trú ở Nghệ An, Hà Tĩnh hay không? Và tôi tin rằng, Bộ Công an sẽ làm cho ra lẽ các đối tượng, đường dây buôn người trên. Nếu các đối tượng là người Việt Nam phải truy tận cùng để bắt các đối tượng này, xử lý nghiêm theo quy định. Thậm chí, Việt Nam cần liên hệ các tổ chức trên thế giới để phá cho bằng được đường dây buôn người xuyên quốc gia để truy bắt, xử lý các đối tượng trên.

Xin cảm ơn Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa về cuộc trao đổi trên!