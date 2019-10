3 anh em ruột từ Nam Định vào Sài Gòn buôn ma túy

Ngày 30/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an TPHCM phối hợp với Công an quận 12 vừa triệt phá thành công phá đường dây ma tuý “khủng”.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, mới đây trinh sát công an phát hiện đường dây ma tuý chuyên cung cấp thuốc lắc, ma tuý đá, heroin… cho các vũ trường, quán bar ở TPHCM.

Quá trình đeo bám, công an phát hiện các đối tượng này rất ranh ma và luôn di chuyển bằng xe ô tô, thủ súng.

Súng của băng nhóm tội phạm.

Trong đường dây này có 3 anh em là Lưu Thế Dũng (SN 1970), Lưu Anh Tuấn (SN 1972) và Lưu Phi Long (SN 1980, ngụ tỉnh Nam Định, trú quận 12) cùng tham gia.

Ngày 12/10, trinh sát Công an quận 12, phối hợp cùng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM và nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã ập vào nhiều địa điểm khác nhau.

Ma tuý bị thu giữ.

Tại các điểm này, công an bắt giữ 5 đối tượng bao gồm 3 anh em cầm đầu đường dây ma túy là Dũng – Tuấn – Long và nhóm đàn em.

Tang vật thu gồm: 13,5 bánh heroin, 4 kg ma túy đá, gần 2.000 viên thuốc lắc, 2 khẩu súng, dao tự chế, 3 xe ô tô, 10 xe máy…