Đi giải quyết mâu thuẫn, 2 thiếu niên mất lái đâm vào nhà dân tử vong

Ngày 4/8, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã ra Quyết định khởi tố hai vụ án, khởi tố các bị can về tội Gây rối trật tự công cộng và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

22h ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu nhận được tin báo của Công an xã Đông Ninh về việc: tại đoạn đường liên xã thuộc thôn Nhân Lý, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, người dân phát hiện 2 nam thanh niên tử vong, xung quanh nhiều vỏ chai bia vỡ và 1 chiếc xe mô tô bị hư hỏng nặng.

Hai nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định:

Nhóm 4 người của Nguyễn Văn Hiếu (SN 2004 ở thôn Lãnh Điển, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu) đi chơi và xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm 7 người của Đặng Huy Hoàng (SN 2005 ở thôn Nội Doanh, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu). Sau đó, nhóm của Hiếu rủ thêm 10 đối tượng đi 7 xe máy, trong đó 1 xe mang theo 1 tuýp sắt, 1 xe mang theo 1 dao phóng lợn, các xe còn lại cầm vỏ chai bia đi tìm nhóm của Hoàng để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn.

Trên đường đi, một xe mất lái tự đâm vào nhà dân ven đường khiến Phạm Khắc Huấn (SN 2007 ở thôn Minh Khai, xã Đại Tập) và Phạm Năng Huy (SN 2006 ở thôn Chi Lăng, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu) tử vong.

Trước đó, tại thôn Đông Kết, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, hai nhóm thanh niên do Nguyễn Đức Mạnh (SN 2003) và Vũ Trường An (SN 2007 cùng ở thôn Hồng Châu, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu) cầm đầu đã hẹn đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Sau cuộc hỗn chiến bằng dao và vỏ chai bia, Vũ Trường An bị nhiều vết chém ở đầu, lưng, đang phải điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.