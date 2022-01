Tin nóng 24/1: Giúp em giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên bị đâm chết

Giúp em gái giải quyết mâu thuẫn, nam thanh niên bị đâm chết: Thấy em gái bị một số đối tượng đánh Nguyễn Minh Chiến (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) rủ thêm người đi tìm để giải quyết mâu thuẫn thì bị đâm tử vong. Ngày 24/1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra, làm rõ. Xô xát ở nhà bố đẻ, nam thanh niên đâm chết người: Lương Xuân Cương (SN 1992, trú huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) khi uống rượu tại nhà bố đẻ đã xô xát với em ruột là Lương Tiến Dương. Thấy Cương và Dương đánh nhau, anh N.N.C vào can ngăn thì bị Cương dùng kéo đâm anh C. tử vong. Ngày 24/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang tạm giữ Cương để điều tra. Bác ruột thử súng khiến bé gái 4 tuổi trúng đạn tử vong: Bé Trần Lê T.A. (4 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) đến nhà bác ruột là Trần V.T. để chơi. Tại đây, anh T. đã đem khẩu súng hơi ra thềm nhà ngắm thử thì không may súng cướp cò khiến đạn bắn vào người bé T.A. dẫn đến tử vong. Ngày 24/1, Công an Nghệ An cho biết đang điều tra, làm rõ. Mâu thuẫn với em trai, dùng súng bắn cha ruột trọng thương: Đỗ Đức Anh (SN 1980, trú huyện Đức Cơ, Gia Lai) không tìm thấy em trai để giải quyết mâu thuẫn, đối tượng đã dùng súng bắn cha ruột là ông ông Đ.V.Đ. (SN 1946, trú cùng huyện Đức Cơ) trọng thương rồi bỏ trốn. Ngày 24/1, Công an huyện Đức Cơ cho biết đang truy bắt Đức Anh. Người đàn ông tử vong sau khi trốn khỏi nơi điều trị COVID-19: Ông P.V. Đ. (SN 1970; ngụ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) đang điều trị bệnh COVID-19 tại trung tâm y tế đã bỏ trốn rồi tử vong ngoài ruộng do suy hô hấp, tràn dịch màng phổi. Ngày 24/1, Công an Tân Phú Đông cho biết đang điều tra, làm rõ. (Ảnh minh họa) Nam thanh niên tử vong do rơi từ tầng cao chung cư: Đêm 23/1, cư dân tại khu chung cư Kim Văn – Kim Lũ thuộc phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội nghe thấy tiếng động lớn. Khi kiểm tra khe giữa 2 tòa nhà CT12A và CT12B, cư dân phát hiện một thanh niên tử vong trên mái tôn tầng 2. Quá trình điều tra, Công an phát hiện thư tuyệt mệnh của nạn nhân gửi cho người thân. Va chạm liên hoàn xe khách và xe tải, người đàn ông tử vong: Trưa 24/1, người đàn ông đi xe máy đến địa phận xã Bình Minh, (huyện Trảng Bom) trong lúc băng ngang QL1 đã xảy ra chạm với xe khách. Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị cuốn vào gầm xe khách, nạn nhân ngã văng xuống đường. Cùng thời điểm này, xe tải chạy theo hướng ngược lại, xử lý không kịp đã tông trúng nạn nhân gây tử vong tại chỗ. Nguyên giám đốc Công ty ASA bị bắt vì tăng khống giá 7 triệu cổ phiếu: Ngày 24/1, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần ASA, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nam đã làm giả hồ sơ, tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu của Công ty, tương đương khoảng 70 tỷ đồng rồi niêm yết bán để thu tiền bất chính. >>> Xem thêm video: Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

