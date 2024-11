Đêm nay Hà Nội bắt đầu mưa, rét

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, tối và đêm nay (4/11), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Do vậy đêm nay và sáng mai (5/11) Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Bắc, phía Tây thành phố 18-20 độ C, trung tâm và phía Nam 19-21 độ C.

Ảnh minh hoạ. Nguồn baotainguyenmoitruong.vn

Trưa và chiều mai (6/11), thành phố Hà Nội giảm mưa, nhiệt độ tăng tới ngưỡng lạnh, mức cao nhất 24-26 độ C.

Các nơi còn lại thuộc phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét về đêm và sáng, lạnh về trưa và chiều. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc và Bắc miền Trung phổ biến 17-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh tác động đến miền Bắc từ ngày 4/11 có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đến nay.

